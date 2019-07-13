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Вертолет «Ансат» в стиле Aurus впервые покажут на МАКС-2019 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
Дизайн-проект салона, изготовленный в стилистике бренда Aurus, создан специалистами «Вертолетов России» и НАМИ.
Холдинг «Вертолеты России» совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом разработали дизайн-проект салона вертолета «Ансат», выполненный в стилистике бренда Aurus. Его презентация состоится на МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Цена транспортного средства останется средней по рынку для вертолетов этого класса.
«В первую очередь этот продукт ориентирован на рынок корпоративных и VIP перевозок», — отметили в пресс-службе холдинга.
Кроме того, как рассказали РИА Новости в «Вертолетах России», в компании рассчитывают, что вертолетом заинтересуются потенциальные покупатели автомобилей Aurus.
«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Его максимальная взлетная масса составляет 3,5 тонны. Транспортное средств способно перевозить более 1,2 тонны полезного груза или до восьми человек.
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Наука и техника , АО "Вертолеты России" , Авиационно-космический салон МАКС , РИА Новости
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