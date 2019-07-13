Вертолет «Ансат» в стиле Aurus впервые покажут на МАКС-2019

Дизайн-проект салона, изготовленный в стилистике бренда Aurus, создан специалистами «Вертолетов России» и НАМИ.

Холдинг «Вертолеты России» совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом разработали дизайн-проект салона вертолета «Ансат», выполненный в стилистике бренда Aurus. Его презентация состоится на МАКС-2019 , который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Цена транспортного средства останется средней по рынку для вертолетов этого класса.

«В первую очередь этот продукт ориентирован на рынок корпоративных и VIP перевозок», — отметили в пресс-службе холдинга.

Кроме того, как рассказали РИА Новости в «Вертолетах России», в компании рассчитывают, что вертолетом заинтересуются потенциальные покупатели автомобилей Aurus.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Его максимальная взлетная масса составляет 3,5 тонны. Транспортное средств способно перевозить более 1,2 тонны полезного груза или до восьми человек.