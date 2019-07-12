Рядом с Землей обнаружили астероид-невидимку

Астрономы обнаружили редкий околоземный астероид. О его существовании подозревали давно, но объект всегда был скрыт от наблюдений, за что его прозвали "невидимкой", сообщают "Аргументы и факты".

Астероид получил название 2019 LF6. Это один из 20 известных астероидов типа Atira, орбиты которых полностью совпадают с орбитами Земли.

Размер объекта — около одного километра в диаметре, а период оборота вокруг Солнца составляет всего 151 день.

Астероид удалось обнаружить с помощью современного инструмента Zwicky Transient Facility в Паломарской обсерватории.

Ранее ученые сообщили о приближающемся к Земле астероиде Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила. Он может врезаться в планету в конце текущего года.