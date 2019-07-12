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Рядом с Землей обнаружили астероид-невидимку 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС/EPA/Peter Komka
Астрономы обнаружили редкий околоземный астероид. О его существовании подозревали давно, но объект всегда был скрыт от наблюдений, за что его прозвали "невидимкой", сообщают "Аргументы и факты".
Астероид получил название 2019 LF6. Это один из 20 известных астероидов типа Atira, орбиты которых полностью совпадают с орбитами Земли.
Размер объекта — около одного километра в диаметре, а период оборота вокруг Солнца составляет всего 151 день.
Астероид удалось обнаружить с помощью современного инструмента Zwicky Transient Facility в Паломарской обсерватории.
Ранее ученые сообщили о приближающемся к Земле астероиде Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила. Он может врезаться в планету в конце текущего года.
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Наука и техника , Аргументы и Факты
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