«Не надо ничего там бередить»

Экспедиция к затонувшей в Норвежском море советской атомной подводной лодке (АПЛ) К-278 «Комсомолец» обнаружила локальную утечку радиации. В настоящее время специалисты изучают взятые с морской глубины образцы и заявляют о безопасности акватории для рыболовства. Однако уже в обозримой перспективе затонувшие российские (советские) АПЛ могут спровоцировать ухудшение экологической обстановки в регионе. Почему — рассказывает «Лента.ру».

Чтобы лучше спалось

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек погибли 42. Считается, что катастрофу спровоцировал пожар в седьмом (кормовом) отсеке субмарины, однако внятного и однозначного объяснения причин инцидента власти до сих пор не предоставили.

Кроме трагедии, К-278 «Комсомолец» известна тем, что 4 августа 1985 года установила мировой рекорд погружения обитаемых подлодок (1027 метров). Подобную нагрузку АПЛ выдержала за счет своего титанового корпуса, который сейчас скрывает на морском дне ядерную силовую установку (ЯСУ) со 190-мегаваттным реактором ОК-650Б-3 и две ракетоторпеды КС-122 комплекса С-10 «Гранат» с трехкилограммовой плутониевой боевой частью.

Дело труба

В начале июля в рамках программы арктического мониторинга Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) подлодку «Комсомолец» изучал телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) Ægir 6000 научно-исследовательского судна G. O. Sars. ТНПА провел визуальное исследование подлодки, а также взял пробы воды и придонного грунта. Целью экспедиции, организованной Норвежским агентством по радиационной и ядерной безопасности и Институтом морских исследований ( Норвегия ) при участии Центра радиоактивности окружающей среды (Норвегия) и научно-производственного объединения «Тайфун» ( Россия ), стало исследование радиационной обстановки вблизи затонувшей подлодки.

Согласно предварительным данным, обнародованным специалистами, наибольшая удельная объемная активность цезия-137, составившая 800 беккерелей на литр, наблюдалась в образце воды, взятом непосредственно из вентиляционной трубы реакторного отсека субмарины. Данный показатель в 800 тысяч раз превышает естественный уровень радиации в Норвежском море, равный 0,001 беккереля на литр. Показатель радиоактивности другой пробы, взятой из той же вентиляционной трубы, как ранее сообщали ученые, составил 100 беккерелей на литр.

Содержание радионуклидов в других пробах оказалось значительно ниже. Например, заборы, проведенные на высоте нескольких метров над вентиляционной трубой, не продемонстрировали значимого превышения допустимого уровня радиации. Подобные результаты позволили специалистам предположить, что утечка радиации связана с пылевым облаком в районе вентиляционного отверстия, которое легко просматривается на видео с Ægir 6000, а разброс полученных значений удельной объемной активности обусловлен переносами водных масс. Такое объяснение фактически предполагает, что при сохранении текущей обстановки в регионе находящийся на морском дне радиоактивный К-278 «Комсомолец» не представляет угрозы.

Пока угрозы нет

Полученные предварительные данные не удивили ученых. Только Россия с момента аварии провела семь экспедиций к К-278 «Комсомолец». Последнее российское погружение к субмарине состоялось в марте 2007 года. Тогда же и была подтверждена утечка радиации в районе одной из вентиляционных труб реакторного отсека, ранее фиксируемая в российских и норвежских экспедициях.

Поскольку К-278 «Комсомолец» находится на глубине 1680 метров, где практически отсутствуют течения и крайне мало морских животных, вероятность попадания радиоактивных веществ в трофическую цепь человека ученые считают очень низкой. Тем не менее действующие в Норвегии нормы (измененные после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ЧАЭС, в апреле 1986 года) устанавливают предельную удельную объемную активность в пищевых продуктах в 600 беккерелей на килограмм, что все же ниже, чем наблюдаемый максимальный уровень радиации от АПЛ.

«Загрязнение разрежается крайне быстро, что видно в отобранной нами воде. Во всех пробах, взятых не вблизи вентиляционной трубы, загрязнение не обнаружено», — сказала The Barents Observer руководитель экспедиции к К-278 «Комсомолец» Хильде Элисе Хельдал.

Специалист подчеркнула важность регулярного мониторинга радиационной обстановки вокруг субмарины, поскольку Норвежское и Баренцево моря выступают одними из основных источников рыбы в Европе и имеют важное экономическое значение для Норвегии и России.

Лицо кирпичом

Реакция некоторых российских комментаторов на экспедицию норвежцев традиционно оказалась своеобразной.

«Если посмотреть внимательно на опубликованные норвежцами снимки, то мы отчетливо видим, как щуп аппарата проникает внутрь лодки, но это недопустимо! Корпус играет роль саркофага, как в Чернобыле. А норвежцы, получается, проникли внутрь и теперь еще удивляются, что уровень радиации вырос тысячекратно», — заявил «Московскому комсомольцу» редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.

Отметился и бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов , руководивший операцией по спасению АПЛ К-141 «Курск», утонувшей 12 августа 2000 года с 118 членами экипажа в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров.

«Не может такого быть, чтобы без каких-то видимых причин фон в районе реактора вдруг возрос и превысил норму в сто тысяч раз», — сказал «Московскому комсомольцу» военный.

По его мнению, «океан сам по себе хорошая защита» и «не надо ничего там бередить, ворошить, чтобы не возникло никаких осложнений». Справедливости ради нельзя не отметить, что Попов, сегодня заседающий в Мурманской областной думе, в свое время умолчал об остававшихся в живых после взрыва торпеды 65-76А («Кит») в девятом отсеке К-141 «Курск» 23 подводниках.

В отличие от военных комментаторов, российские ученые оказались сдержаннее.

«Информация о превышении нормы в сто тысяч раз кажется нам странной. Уровень там, как я видел [из сообщений СМИ] — 800 беккерелей. Обычно в морской воде 2-4 беккереля. Это не в пищу уж точно. Важно дождаться радионуклидного анализа», — сказал ТАСС заместитель генерального директора «Тайфун» Владимир Булгаков.

По его словам, последняя экспедиция к К-278 «Комсомолец» была исключительно норвежской, а с российской стороны в ней принимал участие всего один эксперт, который наблюдал за методами работы скандинавских коллег.

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории по изучению климата, землепользования и биоразнообразия Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Александр Хаустов в беседе с «Интерфаксом» напомнил об отложенном эффекте накопления малых доз радиации.

«Малые дозы приносят отдаленный эффект. То есть мы не знаем, какие последствия — они могут проявиться через 15-20 лет. Как сейчас в Чернобыле рождаются телята с двумя головами — вот это все отдаленные последствия», — отметил ученый.

Цветочки и ягодки

В перспективе ядерный реактор и торпеды К-278 «Комсомолец» обещают доставить немало хлопот. Визуальное исследование затонувшей субмарины продемонстрировало серьезные повреждения передней части корпуса — там располагаются ядерные торпеды. Возможными решениями проблемы могли бы стать подъем подлодки или надежная изоляция источников радиации от внешней среды.

Руководитель международной общественной организации Bellona Foundation норвежский эколог Фредерик Хауге напомнил The Barents Observer, что еще в 1990-х годах фонд Komsomolets Fourndation, организованный петербургским центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» (разработчик российских АПЛ) и нидерландскими компаниями Mammoet и Smit International (при их участии поднимался К-141 «Курск»), счел трудновыполнимым подъем К-278 «Комсомолец». «В то время мы пришли к выводу, что поднять субмарину технически невозможно. Провода длиной около 1700 метров будут слишком тяжелыми», — сказал ученый.

Хауге согласился с Элисе Хельдал в том, что радиационное загрязнение от К-278 «Комсомолец» практически не скажется на пищевой цепочке человека. Между тем эколог обратил внимание на гораздо более серьезную и актуальную на сегодняшний момент угрозу, исходящую от еще одной российской АПЛ — находящейся на глубине 248 метров в Баренцевом море севернее Кольского залива в местах рыбного промысла субмарине К-159 проекта 627А «Кит». Проржавевшая советская субмарина 30 августа 2003 года якобы из-за шторма утонула по пути буксировки из отстойника в закрытом городе Островной (Мурманская область) на плановую утилизацию в город воинской славы Полярный. В результате инцидента погибли девять человек.

Любопытно, что на утилизацию К-159 и других 15 атомных субмарин из отстойника западные страны выделили России около 200 миллионов долларов. По словам руководителя операции по буксировке К-159 капитана второго ранга Сергея Жемчужнова, впоследствии обвиняемого в инциденте с АПЛ (в 2005 году уголовное дело в отношении военного из-за недоказанности было прекращено), зарубежные «деньги требовалось как можно быстрее освоить, отрапортовав в Москву об очистке баз Северного флота».

В интервью «Коммерсантъ» военный рассказывал, что понтоны-двухсоттонники ССП-200, с помощью которых подлодка держалась на плаву, были изготовлены в 1940-х годах, предназначались для подъема кораблей, а не буксировки и крепились к проржавевшему «корпусу, прочность которого в некоторых местах была сопоставима с прочностью обыкновенной фольги».

«Конструкция, созданная из таких деталей, вряд ли может считаться надежной. Но так как я по образованию не являюсь судоводителем, в данном случае я полагался на мнение специалистов, которые готовили проект и осуществляли контроль за подготовкой АПЛ к переходу», — утверждал Жемчужнов.

К-159, как отмечается в презентации Курчатовского института , представляет серьезную актуальную опасность для радиационной обстановки в Баренцевом море. Причина этого заключается, помимо сравнительно неглубокого залегания субмарины и неудовлетворительного состояния ее корпуса, в самом устройстве АПЛ, гдде фактически отсутствуют надежные защитные барьеры между отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и морской средой.

Все для людей

Как напоминает The Barents Observer — норвежское издание, заблокированное в феврале 2019 года Роскомнадзором «за пропаганду самоубийства» из-за материала про саамского гея Дэна Эрикссона — в двух реакторах К-159 находится ядерное топливо из двуокиси урана с алюминиевой матрицей в оболочке из нержавеющей стали, что при уровне обогащения примерно в 20 процентов позволяет оценить общую массу находящегося на морском дне радиоактивного изотопа уран-235 в 50-60 килограммов.

Однако, например, еще в августе 2011 года мурманские «Вести» сообщали, что К-159 содержит 800 килограммов отработавшего ядерного топлива, в связи с чем «Росатом» решил поднять эту и «еще одну атомную подводную лодку, которая потерпела крушение на востоке Карского моря».

В октябре того же года руководитель проектного офиса комплексной утилизации АПЛ дирекции ядерной и радиационной безопасности госкорпорации Анатолий Захарчев заявил РИА Новости, что подъем К-278 «Комсомолец» Россия самостоятельно в ближайшие десять лет провести не сможет, а перед этим имеет смысл извлечь советскую К-27 — единственную АПЛ проекта 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя, у которой еще в мае 1968 года в реакторе левого борта произошел перегрев тепловыделяющих элементов. Тогда аварийный корабль на реакторе правого борта сумел добраться до базы. В результате инцидента погибли девять человек, остальные члены экипажа были переоблучены. В сентябре 1981 года К-27 с законсервированными реакторами затопили у полуострова Степового в Карском море, где до сих пор субмарина и находится на глубине около 70 метров.

Стоимость работ по извлечению К-27 Захарчев оценил в «50 миллионов долларов плюс-минус 10-15 миллионов». Для сравнения, подъем К-141 «Курск» во второй половине 2001 года обошелся всего в 100 миллионов долларов. После этого Россия ни разу не поднимала ни одну свою затонувшую АПЛ.