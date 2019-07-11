Запущенные с Плесецка российские военные спутники взяты на управление

Четыре спутника в интересах Минобороны РФ, запущенные в среду с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1В" с блоком выведения "Волга", приняты на управление наземными средствами, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты "Союз-2.1В" был осуществлен в 20.14 мск. Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.

"Космические аппараты, запущенные боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Плесецк 10 июля, в расчетное время выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами управления Минобороны России", — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что запущенные спутники предназначены для иссл