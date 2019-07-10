«Роскосмос» похвастался беспилотным трактором

В тракторе нет кабины, руля и педалей. Во время движения он автономен и может самостоятельно определять свою локацию. Трактор ориентируется в пространстве с помощью специальных камер с функцией точного вождения: она определяет препятствия и строит траекторию движения. Беспилотный трактор работает в связке с системой коррекции спутникового сигнала, обеспечивающей точность до 10 сантиметров.

За движение беспилотного трактора отвечает специальный контроллер, получающий необходимую информацию для построения маршрута со спутника. Как пояснили в «Роскосмосе», искусственный интеллект, которым оснащен трактор, самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы.