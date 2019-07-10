Раскрыта загадка самого гигантского вулкана на Земле

Ученые Хьюстонского университета раскрыли происхождение массива Таму — гигантского вулкана, который располагается в Тихом океане, в 1600 километрах от Японии . Оказалось, что он не является щитовым вулканом, как считалось ранее, а возник в результате спрединга — раздвигания литосферных плит в результате нагнетания магмы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали карту геомагнитного поля над массивом и обнаружили, что наблюдаемые магнитные аномалии соответствует тем, что находятся у границ плит вдоль срединно-океанических хребтов. Таким образом, вулкан образован в месте формирования новой океанической коры. Щитовые вулканы же образуются при постоянных излияниях жидкой магмы из вершины и являются одним из наиболее распространенных типов вулканов.

Открытие изменяет представление, как образуются океанические плато и структуры, подобные массиву Таму. Согласно общепринятой модели, мантийные плюмы поднимаются к земной коре и образуют крупный вулкан, который извергает огромное количество базальта. Для таких процессов характерно образование горизонтальных слоев вулканической породы (молодые слои наверху, древние внизу). Подобное происходит и на континентах и известно как трапповый магматизм.

Однако в срединно-океанических хребтах молодые породы образуются в районе спрединга, а старые отодвигаются в стороны. Поэтому склоны массива Таму сформированы не растекающимся потоком магмы, а утолщением и утончением хребта. Таким образом, сходство между такими структурами, как траппы и океанические плато, теперь находится под вопросом.

Ученые подчеркивают, что массив Таму больше не может считаться самым крупным щитовым вулканом на Земле (это звание возвращается к Мауна-Лоа на Гавайях), поскольку он является вулканической системой. Но она также очень огромна, занимая площадь 450 на 650 километров, а в высоту достигая 4,5 километра.