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Раскрыта загадка самого гигантского вулкана на Земле 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: University of Houston
Ученые Хьюстонского университета раскрыли происхождение массива Таму — гигантского вулкана, который располагается в Тихом океане, в 1600 километрах от Японии. Оказалось, что он не является щитовым вулканом, как считалось ранее, а возник в результате спрединга — раздвигания литосферных плит в результате нагнетания магмы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи проанализировали карту геомагнитного поля над массивом и обнаружили, что наблюдаемые магнитные аномалии соответствует тем, что находятся у границ плит вдоль срединно-океанических хребтов. Таким образом, вулкан образован в месте формирования новой океанической коры. Щитовые вулканы же образуются при постоянных излияниях жидкой магмы из вершины и являются одним из наиболее распространенных типов вулканов.
Открытие изменяет представление, как образуются океанические плато и структуры, подобные массиву Таму. Согласно общепринятой модели, мантийные плюмы поднимаются к земной коре и образуют крупный вулкан, который извергает огромное количество базальта. Для таких процессов характерно образование горизонтальных слоев вулканической породы (молодые слои наверху, древние внизу). Подобное происходит и на континентах и известно как трапповый магматизм.
Однако в срединно-океанических хребтах молодые породы образуются в районе спрединга, а старые отодвигаются в стороны. Поэтому склоны массива Таму сформированы не растекающимся потоком магмы, а утолщением и утончением хребта. Таким образом, сходство между такими структурами, как траппы и океанические плато, теперь находится под вопросом.
Ученые подчеркивают, что массив Таму больше не может считаться самым крупным щитовым вулканом на Земле (это звание возвращается к Мауна-Лоа на Гавайях), поскольку он является вулканической системой. Но она также очень огромна, занимая площадь 450 на 650 километров, а в высоту достигая 4,5 километра.
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Наука и техника , Япония
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