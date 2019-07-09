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Раскрыта опасность извержения Йеллоустона после землетрясений 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Ed Austin / Herb Jones / Wikimedia
Геологическая служба США развеяла возникшие среди американцев опасения, что мощные землетрясения в Калифорнии, которые произошли 4 и 5 июля, могут привести к извержению Йеллоустонской кальдеры. Стихийное бедствие способствовало всплеску запросов в поисковиках сети о йеллоустонском супервулкане. Об этом сообщает Newsweek.
По словам специалистов, сильные землетрясения не являются редким явлением для западной части США, поскольку в регионе имеется большое количество разломов. С 1900 года в континентальной части США произошло более 100 подземных толчков магнитудой более, чем шесть, при этом девять из них имели магнитуду больше семи. Многие из них происходят в Калифорнии, однако подземные толчки также случаются в штатах Орегон, Вашингтон, Невада, Юта, Айдахо, Монтано и Вайоминг.
При этом с последнего извержения Йеллоустона прошли 70 тысяч лет — за это время в США произошло, по оценкам, около 10 тысяч сильных землетрясений. При этом не играет роли, насколько близко к кальдере находится эпицентр сейсмической активности. Так, в 1959 году на границей Монтаны и Айдахо, рядом с Йеллоустонским национальным парком, случилось землетрясение магнитудой 7,3.
Реальная опасность состоит в том, что в Калифорнии находятся вулканы, чье потенциальное извержение может представлять опасность для населения. Однако среди геологов нет опасений, что произошедшие землетрясения могут спровоцировать вулканическую активность.
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Наука и техника , Наука , США
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