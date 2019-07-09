В Норвегии сообщили о радиации из-за советской подлодки

Управление радиационной защиты и ядерной безопасности Норвегии показало в твиттере фото советской атомной подлодки К-278 «Комсомолец», затонувшей в Норвежском море в апреле 1989 года. Специалисты начали экспедицию к району затопления субмарины и выяснили, что уровень радиации в области реакторного отсека лодки в сто тысяч раз превышает норму, отмечает TV 2.

Ученые из России и Норвегии проводят экспедицию, чтобы проверить экологическую обстановку, замерить уровень загрязнения и найти утечки радиации, уточняет РИА Новости.

Затонувшая 30 лет назад подлодка находится на глубине примерно в 1,7 тысячи метров, что осложняет работу. Для исследований применят спускаемый подводный аппарат Ægir 6000.

Предыдущие российские исследования выявляли утечки радиации из реактора, сильные повреждения субмарины и превышение уровня цезия-137 в донных отложениях.

Новое исследование выявило уровень радиации в сто тысяч раз выше нормы в районе вентиляционной трубы реакторного отсека. Однако это не представляет угрозы рыболовству в Норвежском море, заверили ученые. По данным TV 2, во время последней российской экспедиции к подлодке в марте 2007 года были зафиксированы подобные выбросы.

Исследователи отметили, что на этот раз им удалось запечатлеть «таинственное облако пыли», периодически поднимающееся из вентиляционной трубы. По мнению ученых, это может быть связано с радиоактивностью.

ЧП с «Комсомольцем», самой глубоководной в мире боевой атомной подлодкой, случилось 7 апреля 1989 года. На субмарине произошел пожар, который привел к потере лодкой плавучести. В результате она погрузилась на дно. Из 69 членов экипажа погибли 42.

Как отмечает The Barents Observerhttps, подлодка была оснащена двумя торпедами с плутониевыми боеголовками, каждая из которых содержала около трех килограммов плутония-239.