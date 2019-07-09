Уфологи заподозрили, что марсоход NASA находится на Земле

Группа уфологов обвинила NASA в том, что марсоход Curiosity на самом деле находится на Земле. К такому выводу специалисты пришли изучив снимок, сделанный на Красной планете и запечатлевший летящую птицу, пишет Naked Science.

Споры вызвал снимок, недавно опубликованный на сайте NASA. РПо словам уфолога из Тайваня Скотта Уоринга, на фото четко виден силуэт летящего орла. Позднее этот же специалист нашел на другом снимке с Марса обезьяну.

По мнению уфологов, это «нечто» может стать очередным доказательством того, что на других планетах обитают живые существа, либо, наоборот, NASA обманывает весь мир и Curiosity на самом деле находится на небольшом необитаемом канадском острове Девон.

Космическом агентстве США комментировать заявления уфологов не стали.

Добавим, остров Девон находится в Канадском Арктическом архипелаге. Его ландшафт напоминает Красную планету, именно там NASA проводит некоторые свои миссии и, том числе изучает, как люди смогут существовать в условиях Марса.

Ранее сообщалось, что уфологи разглядели на Марсе американскую подлодку.