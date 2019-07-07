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Борисов рассказал, как новые санкции США могут повлиять на выпуск МС-21 

РИА Новости + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются, созданы предпосылки для давления на эту программу, заявил в воскресенье вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание по выполнению производственных программ Иркутского авиазавода.
"В связи с вступлением в силу в сентябре 2018 года новых ограничений США в торговле с российскими компаниями, в том числе АО "АэроКомпозит" и АО "ОДК-Авиадвигатель", созданы серьезные предпосылки к оказанию давления на программу МС-21", — сказал Борисов.
"Наложен запрет на поставку композиционных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. Кроме того, заблокированы поставки титанового крепежа, машин для выкладки сухой углеродной ленты и другого оборудования. Сохраняются риски введения новых санкций", — отметил вице-премьер.
По его словам, в целях успешной реализации программы МС-21 Минпромторгом России совместно с корпорацией "Иркут" разработан и выполняется комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги. "Это позволит обеспечить технологическую независимость производства самолетов МС-21 от "санкционной" продукции. Именно поэтому правительство РФ оказывало и будет оказывать поддержку программе МС-21", — подчеркнул Борисов.
МС-21 — разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.
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Комментарии
Наука и техника , Технологии , Юрий Борисов , Минпромторг , Иркутский авиазавод , Иркут , Правительство РФ , Аэрокомпозит , США
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