Заявление о грядущей гибели космонавтов «Федерации» вызвало скандал

Он отметил, что это заявление "не от мира сего".

"Там особые быстроходы не нужны, там необходимы обычные стационарные корабли, которых у нас во множестве есть. Это все есть", — сказал он.