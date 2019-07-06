Руководитель Института космической политики Иван Моисеев назвал чушью заявление о том, что экипаж космического корабля "Федерация" может погибнуть при приводнении в Тихом океане, передает РЕН.
Он отметил, что это заявление "не от мира сего".
"Там особые быстроходы не нужны, там необходимы обычные стационарные корабли, которых у нас во множестве есть. Это все есть", — сказал он.
Разработчик в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский заявил, что гибель грозит экипажу в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе.