ТОП-9 достижений июня в России

Интернет издание «Капитал страны» представило свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов России

В первый месяц лета в субъектах федерации дан старт работе ряда крупных предприятий и строительству новых объектов. Заключены инвестиционные соглашения в разных сферах экономики на сотни миллиардов рублей. Активно шло развитие международных транспортных коридоров и внутренних логистических цепочек. Уникальные технологии и рациональные подходы нашли применение при добыче сырьевых ресурсов и освоении новых территорий. Реализовано несколько важных инновационных проектов в области медицины. В различных отраслях особое внимание уделяли экологической безопасности, энергоэффективности и безотходному производству.

Начлось строительство новейшей ракеты-носителя «Союз-5» с уникальным двигателем

Самаре ракетно-космический центр «Прогресс» приступил к изготовлению новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». При создании двигателя для ракеты, не имеющего аналогов в мире, впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство, что обойдется в 7 млрд рублей.

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую одноразовую ракету. Он сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля «Федерация» на низкую околоземную орбиту.

По словам генерального директора предприятия «Прогресс» Дмитрия Баранова, «у нас очень жесткие сроки, и мы не имеем права их сорвать». В строительстве космического аппарата будут принимать участие Центр имени Хруничева и Государственный ракетный центр. Первый пуск должен состояться в 2022 году. Ранее «Союз-5» также упоминался как «Феникс» и «Иртыш». Новая ракета разработана ракетно-космической корпорацей «Энергия» на замену российско-украинским «Зенитам». Сейчас уже идет изготовление баков ракеты-носителя.

Запущено единственное в мире предприятие по техногенной разработке запаса олова

Еврейской автономной области на базе обогатительной фабрики «Ресурсы Малого Хингана» стартовал уникальный проект по разработке техногенного месторождения олова. На сегодняшний день в проект вложено более 800 млн рублей. Трудоустроено более 150 местных жителей.

Это единственная в мире компания, добывающая оловянный концентрат из сырья, оставшегося после работы старого предприятия «ХинганОлово», где в 1940-х годах добывали оловянную руду, которую затем обогащали. Остатки производства сваливали на специальных площадках — отвалах. Спустя десятилетия эти остатки решили еще раз использовать в производственных целях в качестве исходного сырья.

В настоящее время обогатительная фабрика использует 75% проектной мощности и к концу года должна выйти на полную мощность в 1 млн тонн продукции. Получаемый концентрат олова идет на экспорт. На сегодняшний день ООО «Ресурсы Малого Хингана» является одним из двух предприятий в России, добывающих олово, и единственной в мире компанией, применившей технологию разработки техногенного месторождения.

Планируется, что в ближайшей перспективе предприятие перейдет на добычу коренного олова в шахтах в Мало-Хинганского рудного узла. Сегодня уже проводятся мероприятия по геологоразведке месторождений, находящихся в Облучинском районе.

Началось бурение одного из крупнейших в России нефтяных месторождений

Красноярском крае в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» компания «Нефтегазхолдинг» реализует масштабный проект освоения Пайяхской группы месторождений. Запуск добычи нефти на одном из крупнейших месторождений России позволит создать в регионе более 30 тысяч рабочих мест.

«Закончились вышкомонтажные и пусконаладочные работы, мы приступаем к бурению первого куста скважины уникального Пайяхского месторождения. За всё время геологоразведочных работ было пробурено 12 скважин. В результате государственной комиссией утверждены извлекаемые запасы нефти более одного миллиарда тонн. Уже в этом году мы планируем завершить строительство трех разведочных и двух эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием в тысячу метров», — рассказал вице-президент АО «Нефтегазхолдинг» Андрей Поляков.

В ближайшее время специалисты продолжат бурение 6 тысяч скважин и завершат строительство необходимой инфраструктуры. Планируемый объем добычи — 26 млн тонн нефти в год с дальнейшей перспективой ежегодной нефтедобычи до 50 млн тонн. Нефть, добытая на месторождении, будет экспортироваться по Cеверному морскому пути в страны Европы и Азии.

Для этого в 40 км от поселка Диксон планируют построить морской терминал «Порт — бухта Север» с нефтеналивным терминалом мощностью 25 млн тонн в год. Порт и месторождение будут соединены нефтепроводом протяженностью около 400 км.

При этом большое внимание уделяют экологической безопасности Таймыра. Уникальная буровая установка оборудована фильтрами для очистки воздуха от нефтяных паров и системой сбора утечек бурового раствора, что позволяет минимизировать загрязнение окружающей среды. На буровой имеется новейшая система мониторинга контроля параметров бурения с дистанционным мониторингом состояния оборудования. Разработанная система полного укрытия буровой сохраняет внутри плюсовую температуру, что позволит ускорить промышленное освоение и увеличить добычу нефти.

Запустили серийное производство двигателей Mazda для поставок в Японию

Во Владивостоке совместное предприятие «Мазда Соллерс» (резидент территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская») приступило к производству двигателей Mazda SkyActiv-G для экспортных поставок в Японию на Mazda Motor Corporation.

Первые партии двигателей прошли тестовые испытания в Японии и были признаны полностью соответствующими международным стандартам качества компании Mazda. Проектом изначально предусмотрена сборка двигателей из импортируемых из Японии узлов и деталей.

По словам председателя совета директоров ПАО «Соллерс» Вадима Швецова, запуск серийного производства двигателей Mazda — первый высокотехнологичный проект на Дальнем Востоке, «полностью интегрированный в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна».

Проектная мощность завода во Владивостоке — 50 000 двигателей в год. Выпускаемый двухлитровый 4-цилиндровый агрегат развивает мощность 150 л.с. при 6000 оборотах в минуту. Двигатель внутреннего сгорания отвечает экологическому классу «Евро-5».

Завод по выпуску двигателей Mazda во Владивостоке площадью 12, 6 тыс. кв. метров был открыт в сентябре 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума.

Официально открыли новый автозавод Haval

В Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» состоялась торжественная церемония открытия автозавода китайского бренда Haval. Общий объем инвестиций в проект составил более $500 млн На первом этапе создано около1000 новых рабочих мест.

Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал новый кроссовер Haval F7. В дальнейшем предприятие начнет серийный выпуск полноразмерных рамных внедорожников Haval H9 и нового купе-кроссовера Haval F7x. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность — 150 тыс. автомобилей в год.

Высокий уровень автоматизации и роботизации нового завода позволяет значительно повысить производительность. Например, в сварочном цехе используется 72 производственных робота, главная сварочная линия автоматизирована на 100%. На вспомогательных сварочных линиях используются установки автоматической смены модулей, что обеспечивает совместное использование линий при производстве трех моделей автомобилей.

В сборочном цехе используется 18 вспомогательных механических манипуляторов. Около цеха сборки построен многофункциональный полигон с различными покрытиями для проверки работы подвески, тормозной системы и рулевого управления. Цех производства компонентов включает литьевой цех элементов интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки автомобильных сидений и т.д.

В соответствии с подписанным соглашением все технологические операции по производству автокомпонентов (двигателя, трансмиссии, автоматической коробки передач и систем управления автомобилем, компонентов интерьера, экстерьера и основных материалов) будут полностью локализованы.

Вторая очередь реализации инвестпроекта предполагает строительство завода двигателей внутреннего сгорания, автоматических трансмиссий и локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера. Ожидается, что холдинг инвестирует в новый завод более 20 млрд рублей и создаст еще около 1000 новых рабочих мест.

Кроссоверы Haval F7 российского производства уже начали поступать российским дилерам. Новинка будет доступна в трех уровнях комплектации: Comfort, Elite и Premium. Цены на модель стартуют с 1,5 млн рублей.

Запущен первый в России завод по производству аппаратов для лучевой терапии онкологии

В Московской области в ОЭЗ «Дубна» на первом в России заводе по производству медицинских линейных ускорителей ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» («Фабрика РТТ») начала сборку аппаратов для лучевой терапии онкологических заболеваний. Общий объем инвестиций в проект составил около 900 миллионов рублей. Инвестор намерен создать на новом предприятии более 20 рабочих мест.

В составе автоматизированного производственного комплекса общей площадью 2,3 тыс. кв. метров оборудованы три сборочных поста, каждый из которых может обеспечить выпуск 20-25 аппаратов в год. В настоящее время завершается процедура сертификации предприятия по международному стандарту качества ISO 13485.

Социально значимый проект на территории подмосковной ОЭЗ в Дубне ее резидент «Фабрика РТТ» реализует в партнерстве с крупнейшим производителем медицинского оборудования компанией Varian Medical Systems (США).

«Очень важно, что продукция будет конкурентоспособна, а ее выпуск на подмосковной территории экономически гораздо выгоднее, чем в США, — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

На базе нового предприятия в Дубне будут выпускать две модели современных аппаратов лучевой терапии, отличающихся мощностью излучения и набором функций. Сейчас компания «Фабрика РТТ» использует комплектующие для аппаратов лучевой терапии американского производства, но уже через 2 года планирует закупать их у отечественных поставщиков. Оборудование будет значительно дешевле импортных аналогов.

Планируемая выручка компании после выхода на полную мощность — свыше 3 млрд рублей в год. Предприятие уже получило первые заказы на аппаратуру, а в перспективе рассчитывает выполнять до 50% от объема заказов в рамках национального проекта «Здравоохранение», удовлетворяя половину потребности российского рынка в высокотехнологичных аппаратах для лучевой терапии онкологических заболеваний.

Впервые добыли нефть, найденную нейросетью, не имеющей аналогов в России

В Ямало-Ненецком автономном округе на Вынгапуровском нефтяном месторождении впервые добыли нефть, обнаруженную после цифровой обработки геологических данных. Новые пласты углеводородов были выявлены самообучающейся программой, разработанной Научно-техническим центром компании «Газпром нефть» совместно с IBM Services. Система не имеет аналогов на рынке и позволяет с высокой вероятностью прогнозировать местоположение залежей, которые сложно выявлять традиционными методами.

В ходе пилотного проекта программа проанализировала данные более трех тысяч скважин на месторождении и предсказала новые перспективные зоны. Промышленные работы подтвердили, что в указанных пластах есть углеводороды. В результате испытаний был получен приток нефти без создания дополнительной инфраструктуры.

Обрабатывая сотни гигабайт данных с тысяч скважин, расположенных на месторождении, программа анализирует одновременно около 60 тысяч результатов геофизических исследований. Используя геологические данные, нейросеть ищет закономерности, определяя, где могут располагаться пласты, не обнаруженные ранее из-за небольшого размера или сложного строения. Работа по электронной обработке данных и поиску дополнительных запасов на месторождении занимает не более месяца.

Геологоразведчики удвоили рудные запасы золота на месторождении Ведуга В результате геологоразведочных работ компании «Полиметалл» на месторождении Ведуга рудные запасы увеличились более чем вдвое и составили 2,8 млн унций золота. Суммарные инвестиции в геологоразведку составили около $ 5 млн Основная часть новых запасов находится на глубине от 500 до 790 метров от поверхности. Минерализация представлена двумя смежными субвертикальными рудными телами со средней истинной мощностью 14 и 21 метр. Мощность рудных тел варьируется от 1 до 65 метров.

«Данные о новых запасах подтверждают, что Ведуга — большое месторождение с высоким содержанием золота, которое, вероятно, окажется еще больше, — заявил главный исполнительный директор группы «Полиметалл» Виталий Несис. — Обновленная оценка и свежие результаты геологоразведочных работ будут полезны для потенциальных покупателей данного актива».

Ведуга — рудное месторождение упорного золота с высоким содержанием, расположенное в Северо-Енисейском золотом поясе Красноярского края и состоящее из четырех лицензионных участков общей площадью 18 кв. км.

В настоящее время горные работы на Ведуге сосредоточены на карьере с высоким содержанием золота, из которого руда идет на переработку на ЗИФ Варваринское, а полученный концентрат далее перерабатывается на Амурском ГМК.

Программа геологоразведочных работ на 2019-2020 годы включает 254 скважин алмазного бурения общей протяженностью 68 703 метра.

Создали полярный вездеход с искусственным интеллектом

В г. Волжском Волгоградской области инженеры компании «Volgabas» разработали новый вид полярного вездехода-беспилотника, который имеет собственный искусственный интеллект. В России подобные инновационные решения пока не распространены.

Разработчики использовали модель вагонов-сцепок для возможности преодолевать ледяные торосы и другие препятствия. Вездеход имеет огромные колеса особой формы, что позволяет машине двигаться как по льду, так и по снегу при низком давлении на поверхность. Находясь в воде, вездеход может миновать вертикальные преграды высотой до полутора метров, а также расщелины шириной до двух метров.