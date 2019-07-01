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Ученые объявили о начале крупнейшей экологической катастрофы 

Рамблер 17 минут назад
Фото: Reuters
Один из худших этапов вымирания может происходить на Земле прямо сейчас, сообщает Phys.org.
Группа немецких энтомологов на протяжении 30 лет с помощью ловушек собирала вдоль берегов Рейна образцы насекомых. Всего с тех пор было собрано свыше 80 миллионов образцов. В результате анализа собранных членистоногих ученые пришли к выводу, что общая биомасса насекомых с 1994 года стала меньше на 76%.
По мнению авторов исследования, столь угрожающая скорость вымирания насекомых, которые составляют две трети видового разнообразия животных на планете, может свидетельствовать о том, что на Земле происходит один из худших этапов вымирания после исчезновения динозавров.
Такая скорость вымирания насекомых грозит критическим сокращением биоразнообразия, катастрофическим изменением экосистем и пищевых цепей и их неспособностью вернуться к прежнему состоянию.
Год назад группа экологов пришла к выводу, что в течение нескольких ближайших лет пчелы могут полностью вымереть. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Functional Ecology, причиной гибели пчел станет перегрев ульев, вызванный глобальным потеплением.
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Наука и техника , Рейн
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