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Возле древнейшей пирамиды нашли необычные тела и артефакты 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Mohamed El Raai / DPA / Globallookpress.com
Польские археологи обнаружили десятки мумий возрастом две тысячи лет во время раскопок в окрестностях пирамиды Джосера, древнейшего каменного сооружения, расположенной в саккарском некрополе на севере Египта. Большинство тел были подвергнуты лишь самым основным процедурам бальзамирования и погребены прямо в песке. Об этом сообщает издание Science in Poland.
Мумии были обнаружены на территории между пирамидой и участком некрополя, называемым Сухим рвом (Dry Moat). Последний представляет собой траншею глубиной 20 метров и шириной 40 метров, высеченную в скале. Большая часть захоронений очень плохо сохранилась. На шее одного из тел археологи нашли разноцветное ожерелье, а на крышке разрушенного деревянного гроба — похожие на иероглифы знаки. Исследователи считают, что надпись сделал неграмотный ремесленник, пытавшийся сымитировать египетское письмо.
Кроме того, ученые наткнулись на странный рисунок древнеегипетского бога Анубиса, выполненного в необычном синем цвете. Обычно Анубиса изображают черными красками, однако, согласно верованиям древних египтян, волосы богов состояли из драгоценного голубого камня.
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Наука и техника , Египет
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