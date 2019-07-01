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250 тысяч жертв в год: чем грозит глобальное потепление 

Рамблер 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинство людей живут одним днём и не задумываются о жизни будущих поколений, но тема голода в разных странах стоит остро уже сейчас. Миллионы людей по всему миру испытывают голод, тысячи людей умирают из-за нехватки продовольствия, но в будущем это станет ещё большей проблемой, чем сейчас. Выводы учёных о будущем человечества звучат неутешительно, сообщает 13 новостей.
Из-за климатических изменений проблема голода будет ощущаться гораздо острее. Уже к концу текущего столетия на 60% территории планеты произойдёт изменение климата, что повлечет за собой проблему с нехваткой даже основных продуктов для множества людей. Учёные проанализировали данные с помощью компьютерного моделирования и результаты исследования были опубликованы в известном издании Nature Climate Change.
Проблема обостриться уже через 10-15 лет и по прогнозам специалистов ежегодно будут умирать свыше 250 тысяч человек от голода. Более того, обостряться проблемы со здоровьем и люди будут подвержены острым заболеваниям в разных точках планеты. На данный момент у учёных нет технологий, которые бы позволили изменить ситуацию.
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Наука и техника
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