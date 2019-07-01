Дополнительные веки и когти: Как изменится внешний вид людей в будущем

Эволюция не стоит на месте. Тело и организм всех живых существ со временем меняется и подстраивается под условия проживания. Как изменится внешний вид людей в будущем? Масштабное исследование, проведенное учеными, приоткрыло завесу тайны, сообщает 13 новостей

Люди стали очень много времени проводить за различными гаджетами, поэтому они окажут существенное влияние на облик людей в будущем. Последнее исследование учёных с помощью компьютерного моделирования показало, что уже через 7-8 десятилетий наши руки могут стать похожими на когти, ведь большинство современных людей практически не выпускает смартфон из руки, поэтому природа может сделать этот процесс более удобным.

Кроме того, локоть будет согнут на 90 градусов также для удобства использования различных гаджетов, а на глазах могут появиться дополнительные веки, которые будут защищать нас от вредного воздействия техники и постоянной усталости глаз из-за просмотра новостей в интернете.

Более того, мышцы шеи усилиться из-за искривления осанки людей, которые много времени проводят за компьютерами, а мозг людей уменьшится из-за постоянного сидячего образа жизни, поэтому череп может утолщить стенки, чтобы защитить важный орган от внешних воздействий. Не стоит забывать и о различных современных разработках, которые могут сделать из людей киборгов или биороботов. Как бы то ни было, но прогноз звучит довольно неутешительно.