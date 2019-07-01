Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дополнительные веки и когти: Как изменится внешний вид людей в будущем 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Эволюция не стоит на месте. Тело и организм всех живых существ со временем меняется и подстраивается под условия проживания. Как изменится внешний вид людей в будущем? Масштабное исследование, проведенное учеными, приоткрыло завесу тайны, сообщает 13 новостей.
Люди стали очень много времени проводить за различными гаджетами, поэтому они окажут существенное влияние на облик людей в будущем. Последнее исследование учёных с помощью компьютерного моделирования показало, что уже через 7-8 десятилетий наши руки могут стать похожими на когти, ведь большинство современных людей практически не выпускает смартфон из руки, поэтому природа может сделать этот процесс более удобным.
Кроме того, локоть будет согнут на 90 градусов также для удобства использования различных гаджетов, а на глазах могут появиться дополнительные веки, которые будут защищать нас от вредного воздействия техники и постоянной усталости глаз из-за просмотра новостей в интернете.
Более того, мышцы шеи усилиться из-за искривления осанки людей, которые много времени проводят за компьютерами, а мозг людей уменьшится из-за постоянного сидячего образа жизни, поэтому череп может утолщить стенки, чтобы защитить важный орган от внешних воздействий. Не стоит забывать и о различных современных разработках, которые могут сделать из людей киборгов или биороботов. Как бы то ни было, но прогноз звучит довольно неутешительно.
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия отвергает любые формы шантажа и давления»
России предрекли проблемы с призывниками
Украина захотела приостановить участие в ПАСЕ8
«Швырнули на тротуар и сказали, что я позорю нацию»9
Захарова взбудоражила соцсети снимком с медведем
Видео
00:28
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
Войска
01:43
«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев
В мире
10:13
Пока вы спали: Путин вступил в сражение с либеральной идеей
Политика
05:45
«Это трасса?»: Валуев пожаловался на дороги в России
Политика
00:53
Борис Джонсон призвал позлить Путина
В мире
02:23
Врач умертвил ребенка из-за «хорошей статистики»
Происшествия
08:15
«Оружие возмездия Путина» заснял спутник
Армия
00:32
Малахов рассказал о болезни сына
Шоу-бизнес
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:17
«Путин мой враг»: Катамадзе передумала насчет России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение