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Учёные нашли эффективное средство против малярийных комаров 

News.ru 1 час назад
Фото: news.ru
Учёные выделили нейротоксин, аналогичный ботоксу, который эффективно действует только против комаров.
Как говорится в публикации в журнале Nature Communocations, учёные приблизились к созданию эффективного средства против малярии, которую переносят комары. Учёные сообщили, что новый токсин абсолютно безвреден для всех животных и других насекомых.
По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2017 году малярией заразились 219 млн человек, из них 435 тыс. умерло.
Как ранее писал News.ru, комары могут почувствовать свою потенциальную жертву на расстоянии 50 км. Учуять людей им позволяет выделяемый ими углекислый газ. Оказалось, что, чем сильнее запах, тем менее человек привлекателен для насекомого.
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