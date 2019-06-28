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Ученые пытаются спасти вымирающий вид северных белых носорогов 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Портал Planet Today рассказал о группе специалистов из Института исследований зоопарка и дикой природы имени Лейбница, которые вознамерились спасти северных белых носорогов. Этот вид практически вымер, передает ИА Nation News.
По данным информагентства, в конце мая ученым удалось пересадить самке южного белого носорога химерный эмбрион, выращенный в пробирке. Его получили из ДНК южного и северного белых носорогов. Исследователи пока затрудняются сказать, прижился ли он в организме.
«Если опыты с химерными эмбрионами будут проведены успешно, то мы приступим ко второй фазе проекта, в рамках которой получим зародыши практически вымершего вида», — заверили авторы проекта.
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Наука и техника , Наука
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