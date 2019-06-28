Ученые пытаются спасти вымирающий вид северных белых носорогов

Портал Planet Today рассказал о группе специалистов из Института исследований зоопарка и дикой природы имени Лейбница, которые вознамерились спасти северных белых носорогов. Этот вид практически вымер, передает ИА Nation News.

По данным информагентства, в конце мая ученым удалось пересадить самке южного белого носорога химерный эмбрион, выращенный в пробирке. Его получили из ДНК южного и северного белых носорогов. Исследователи пока затрудняются сказать, прижился ли он в организме.