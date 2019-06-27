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Обнаружена рекордно маленькая экзопланета 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: РИА Новости
L 98-59 — красный карлик, ничем особо не примечательный, но сулящий большие возможности для планетологов. Обнаруженные экзопланеты находятся вне зоны, в которой на их поверхности может существовать жидкая вода. Вероятно, они получают от своей звезды примерно столько же энергии, сколько Венера — от Солнца, но пока рано говорить о том, что условия на них могут быть похожи на венерианские.
Одна из них — L 98-59b — имеет диаметр примерно в 80% от земного, что делает ее самой маленькой экзопланетой, обнаруженной TESS до сих пор. «Кеплер», правда, обнаруживал объекты и поменьше, так что речь сейчас идет о «личном рекорде» конкретного телескопа.
Два других мира в системе, L 98-59c и L 98-59d, соответственно примерно в 1,4 и 1,6 раз больше Земли.
L 98-59b, самый близкий к звезде мир, совершает один оборот вокруг нее всего за 2.25 земных суток, и получает от звезды в 22 раза больше энергии, чем Земля от Солнца. Средняя планета, L 98-59c, обращается с периодичностью 3,7 дня и получает в 11 раз больше радиации, чем Земля. На L 98-59d, самой дальней планете, идентифицированной на данный момент, год продолжается 7.5 суток. Она получает от светила в четыре раза больше энергии, чем Земля. Ученые полагают, что условия на ней могут отчасти напоминать Нептун, только гораздо жарче — похоже на то, что там есть мощная атмосфера, состав которой сейчас еще не известен.
Астрономы намерены продолжить наблюдения за системой, чтобы понять, нет ли там еще чего-то интересного.
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Наука и техника , Наука
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