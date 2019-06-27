Полный провал: как Илон Маск вышел из доверия

Еще пару лет назад Илон Маск был технологическим мессией и единственной надеждой освоить другие планеты, но постепенно флер IT-пророка и гения испарился, а на его месте остался лишь бизнесмен и скандалист. Почему Маск вдохновляет людей все меньше и меньше — в материале «Газеты.Ru».

Несколько лет назад Илон Маск буквально хватался за все сферы IT, науки и технологий, до которых мог дотянуться. Его имя мелькало в прессе рядом с самыми амбициозными проектами — то он собирался копать туннели, чтобы соединить все материки мира с помощью высокоскоростных поездов, то вживлять имплантаты, чтобы мозг человека мог легко общаться с искусственным интеллектом.

Теперь же имя Маска все меньше ассоциируется с инновациями и часто мелькает в связи с многочисленными скандалами.

Сначала миллиардер бездоказательно назвал британского водолаза, спасавшего детей в пещере Таиланда , «педофилом», после того, как тот обвинил Маска в пиаре на трагедии. Водолаз не растерялся и подал на бизнесмена в суд, который продолжается до сих пор.

В следующий раз Маск засветился в прессе из-за неосторожного твита о том, что он планирует сделать Tesla частной компанией. «Финансирование обеспечено», — написал он в твиттере, что очень не понравилось Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США , которая увидела в этом попытку повлиять на цену акций компании. Этот скандал стоил Илону Маску большой суммы в долларах, а также поста председателя совета директоров Tesla.

Кстати, в самой Tesla тоже не все гладко. Если в начале прошлого года Маск запускал свой электромобиль в космос (что понравилось далеко не всем, но совершенно точно привлекло внимание), то последние новости, связанные с Tesla не внушают оптимизма.

Не далее, как в январе 2019 года Маск обещал, что Tesla «выйдет в плюс», начиная с первого квартала текущего года, заявив о том, что он «оптимистично настроен». Тем не менее, одного настроения для осуществления задумки миллиардеру не хватило. Чтобы сократить расходы, Илон Маск пообещал закрыть практически все магазины Tesla, перенеся всю торговлю в онлайн. Кроме того, затраты на отдел продаж и маркетинг будут также урезаны. Не исключены увольнения и переназначение сотрудников в другие отделы компании.

«У нас нет другого выхода, чтобы добиться нужных показателей», — подчеркнул генеральный директор Tesla.

Кроме того, сотрудники компании не раз обвиняли Илона Маска в самодурстве и необоснованных приступах ярости, когда миллиардер приходил на завод Tesla с четким намерением кого-нибудь уволить или начинал кричать на инженеров, называя всех «идиотами».

Туннель Илона Маска, который должен был стать новым средством транспорта, пока запустился лишь в пригороде Лос-Анджелеса. Его длина составляет 2 км, а стоимость проекта — $10 млн К сожалению, это совсем не то, что обещал миллиардер, предполагая, что в будущем люди будут преодолевать тысячи километров за пару часов, сидя в футуристичной капсуле.

По этому туннелю могут ездить лишь электромобили Tesla, разгоняясь до скорости около 250 км/час. Учитывая нежелание властей США давать разрешение на постройку других участков пути, есть вероятность, что туннель в Лос-Анджелесе может остаться единственным представителем своего рода.

Кроме того, вестей о дальнейших планах Boring Company не было с декабря прошлого года — периодически в уже построенном туннеле проходят испытания скорости электромобилей, но на этом все и заканчивается.

Даже с космической сферой у Илона Маска не все хорошо — периодически можно услышать о том, что очередной запуск его ракет из SpaceX проходит не так гладко, как задумывалось. Да и Джефф Безос со своей конкурирующей компанией Blue Origin наступает на пятки визионера.

В последнее время Маска можно часто заметить в твиттере, который стал для бизнесмена отдушиной — в нем он может шутить, публиковать мемы и дурачиться. Тем не менее, иногда это выходит боком — в одной из последних публикаций Маск выложил картинку с подписью «Оккупируй Марс» и изображением Луны, что не осталось незамеченным подписчиками. В конце концов, кто, если не Илон Маск, должен разбираться в небесных светилах, а не просто копировать картинки из интернета.