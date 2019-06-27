Найдены затерянные озера со следами неизвестной жизни

Ученые из университетов Ланкастера, Шеффилда и Стэнфорда в Великобритании обнаружили 56 неизвестных озер под ледником Гренландии. Специалисты считают, что в них содержаться следы живых организмов, приспособленных к экстремальным условиям. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам исследователей, хотя гренландские озера по размерам меньше, чем аналогичные подледниковые водоемы в Антарктиде, они встречаются чаще, чем считалось ранее. Их выявили с помощью радара на борту воздушного судна, который пролетел, в общей сложности, 500 тысяч километров.

Длина озер составляет 0,2-5,9 километра. Большинство из них было обнаружено под медленно движущимся льдом, вдали от более стабильных регионов Гренландского щита. Ученые считают, что, когда климат станет теплее, процессы таяния станут более интенсивными, а озера начнут терять воду и пополнять ее. Некоторые из водоемов уже проявляют признаки гидрологической активности.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что в районе северо-восточного побережья США обнаружили гигантский водоносный горизонт слабосоленой воды, пойманной в ловушку из пористых отложений, располагающихся под соленым океаном. Объем водных запасов оценивается в 2,8 тысячи кубических километров.