Секрет раскрыт: как космонавт будет управлять роботом «Федором» на МКС

Антропоморфным роботом «Федором», который отправится на МКС в конце июля, будут управлять с помощью специального костюма. Сейчас космонавт Александр Скворцов как раз тренируется и проходит подготовку к эксперименту, сообщило РИА «Новости».

Российский космонавт отправится к МСК 20 июля. Сейчас он не только готовится к полету, но и учится управлять движениями робототехнического комплекса — аналога робота «Федора». Для этого разработан специальный костюм, который фиксирует движения человека и передает их на датчики робота.

«Опыт пригодится Скворцову во время полета на МКС, поскольку космонавту предстоит провести эксперимент по управлению роботом «Федором» в условиях станции», — сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Сам «Федор» отправится к космической станции месяцем позже, 22 августа, на беспилотном аппарате «Союз МС-14». После стыковки робота доставят на российский сегмент МКС. Все это время электропитание робот получать от аккумулятора, а не через кабели от электросистем «Союза» или станции.

Отмечается, что сейчас идет проработка плана задач, которые должен будет выполнить «Федор». Предварительно для него обозначили 12 целей, однако в итоговую программу включат только 4-6 задач, которые робот будет повторять за человеком.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — это первый аппарат отечественной разработки, который создавался как робот-спасатель. Он первым в мире научился садиться на шпагат, а также стрелять с двух рук.

В перспективе «Федор» должен будет испытать новый пилотируемый космический корабль «Федерация», который запустят в 2022 году ракетой-носителем «Союз-5» с космодрома Байконур в Казахстане.