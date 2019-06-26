NRK (Норвегия): плавучий Чернобыль — или решение энергетических проблем севера?

NRK (Норвегия) , у страха глаза велики. Российская компания Росатом уверена, что первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов» сможет решить проблему электроснабжения севера. Ввод в эксплуатацию этого необычного сооружения — часть масштабной стратегии по развитию арктических регионов. А вот экологические активисты называют «Ломоносова» плавучим Чернобылем . Как выяснил корреспондент, у страха глаза велики.

Десять лет ее разрабатывали, строили и испытывали — и вот она готовая стоит в порту Мурманска

«Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая атомная станция.

По просьбе норвежских властей завершающие работы, в том числе установка топливных стержней, были проведены в Мурманске. По изначальному плану это должны были сделать на верфи в Санкт-Петербурге

Для строительства плавучей электростанции Россия использовала реакторы, которые разрабатывались, чтобы приводить в движение большой флот атомных ледоколов.

Два реактора уже на борту и испытаны. По сообщениям российской энергетической компании Росатом, проблем не возникло.

Будут развивать Арктику

«Мы получили задание развивать наши арктические районы. Развитие Арктики — часть национальной стратегии России».

Это слова Кирилла Торопова, заместителя главного инженера по эксплуатации «Плавучей атомной теплоэлектростанции Академик Ломоносов» — так официально называется это судно весом примерно в 20 тысяч тонн, стоящее сейчас на причале неподалеку от предприятия Росатома чуть севернее Мурманска.

Торопов вместе с заместителем руководителя дирекции по сооружению и эксплуатации «Академика Ломоносова» Дмитрием Алексеенко встретил «Эн-эр-ко» (NRK) и других иностранных журналистов на борту судна, благодаря которому, как надеется Россия, у мощной атомной энергетики страны может появиться новая статья экспорта.

Атомная энергия — уже давно одна из основных статей экспорта России наряду с нефтью и газом. В настоящее время строятся от 10 до 15 новых реакторов, которые отправятся в разные страны от Финляндии до Бангладеш.

«Изначально мы планировали построить семь таких плавучих атомных электростанций. Но сейчас сосредоточились на «Академике Ломоносове", чтобы набраться опыта», — говорит Дмитрий Алексеенко.

Менее опасна, чем наземная атомная станция

Критики утверждают, что такая плавучая атомная станция потенциально представляет собой большую угрозу экологии, особенно если из-за подземных толчков возникнет цунами.

«Мы очень серьезно относимся к безопасности», — заверяют и Торопов, и Алексеенко. Они считают, что удалось усвоить как положительный, так и отрицательный опыт, накопленный за десятилетия развития атомной энергетики в России, и понимают, что многие еще помнят несчастье, случившееся с атомной станцией в Чернобыле в 1986 году.

«По нашим собственным оценкам потенциальных угроз наземные атомные станции опаснее, чем плавучие», — говорит Торопов.

По плану «Академик Ломоносов» будет в августе отбуксирован на восток, где его примут в эксплуатацию в городе Певек на Чукотке.

«Электростанция будет производить достаточно энергии, чтобы обеспечить электричеством 100 тысяч человек. Она проработает минимум 40 лет», — утверждает Кирилл Торопов.

Чтобы электростанция функционировала, на борту должны постоянно работать 300 человек.

По плану плавучая атомная станция должна заменить существующую Билибинскую АЭС, которая работает с 1970-х годов.

Норвегия внимательно следит

Естественно, Норвегия внимательно следит за тем, что происходит на первой в мире плавучей атомной станции, которая сейчас находится всего лишь километрах в 150 от норвежской границы.

«Проблема в том, что сегодня нет никаких международных правил, которые регулировали бы работу атомных станций такого типа, — говорит директор Норвежского агентства по радиационной защите Уле Харбитц (Ole Harbitz) «Эн-эр-ко» — Планируется выработать их в рамках Международного агентства по атомной энергии, но пока что к этому еще не приступили».

Естественно, «Академик Ломоносов» обсуждался и на собрании норвежско-российской комиссии по атомной безопасности, которое состоялось в Тромсё на прошлой неделе.

«Мы попросили россиян держать нас в курсе транспортировки плавучей атомной электростанции на восток к Певеку», — сообщил Уле Харбитц.

Представители Норвегии планируют посетить атомную станцию в Мурманске в начале июля.