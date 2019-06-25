Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС

Он побил рекорд россиянина Юрия Маленченко , который за пять полетов провел на МКС 702 дня.

Кононенко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлились в Казахстане в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11" после семимесячного пребывания на МКС.

"С радостью констатирую, что Олег Дмитриевич (Кононенко) — рекордсмен, который провел на борту МКС почти 737 суток. Больше такого результата пока ни у кого нет. Надеюсь, после реабилитации он продолжит свою работу в качестве космонавта и установит еще не один рекорд", — приводятся слова Власова в сообщении на сайте ЦПК.

Отмечается, что Кононенко уже прибыл из Казахстана в подмосковный Звездный городок, где в течение нескольких недель за состоянием его здоровья будут наблюдать врачи. Затем он пройдет послеполетную реабилитацию в одном из санаториев Сочи.