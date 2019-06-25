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Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский космонавт Олег Кононенко, который во вторник возвратился с МКС на Землю, за четыре космических полета суммарно провел больше всех времени на станции — 737 суток, заявил во вторник начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
Он побил рекорд россиянина Юрия Маленченко, который за пять полетов провел на МКС 702 дня.
Кононенко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлились в Казахстане в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11" после семимесячного пребывания на МКС.
"С радостью констатирую, что Олег Дмитриевич (Кононенко) — рекордсмен, который провел на борту МКС почти 737 суток. Больше такого результата пока ни у кого нет. Надеюсь, после реабилитации он продолжит свою работу в качестве космонавта и установит еще не один рекорд", — приводятся слова Власова в сообщении на сайте ЦПК.
Отмечается, что Кононенко уже прибыл из Казахстана в подмосковный Звездный городок, где в течение нескольких недель за состоянием его здоровья будут наблюдать врачи. Затем он пройдет послеполетную реабилитацию в одном из санаториев Сочи.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Павел Власов , Юрий Маленченко , Энн Макклейн , Олег Кононенко , Центр подготовки космонавтов
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