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Зафиксирован загадочный свет из космоса 

Lenta.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: NASA / ESA
Международная группа ученых зафиксировали аномальные фотоны с самой высокой энергией в истории наблюдений. По мнению астрономов, частица света прилетела из Крабовидной туманности в составе космических лучей, испускаемых остатками сверхновой. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи наблюдали за ливнями частиц, приходящими из верхних слоев атмосферы Земли и возникающими в результате столкновения космических лучей с атомами в составе земных газов. Всего было зарегистрировано 24 таких ливня, инициированных фотонами с энергией свыше 100 тераэлектронвольт (триллионов электронвольт, ТэВ). Согласно расчетам, один из фотонов должен был обладать энергией в 450 ТэВ.
Наблюдения велись в обсерватории Gibma Collaboration Tibet Air Shower на Тибетском нагорье. Она включает в себя 600 детекторов частиц, размещенных на площади 65 тысяч квадратных метров. Ученые исключили из анализируемых данных события регистрации мюонов, которые образуются при столкновении с атмосферой высокоэнергетических протонов и атомных ядер.
Крабовидная туманность представляет собой остатки сверхновой, вспыхнувшей в 1054 году нашей эры. Этот объект находится в рукаве Персея, примерно в 6500 световых лет от нас.
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