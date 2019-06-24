Новый детектор лжи разработали в России

Более точную технологию распознавания правды разработали в Академии Федеральной службы охраны (ФСО). Новый детектор лжи при работе будет учитывать когнитивную психологию человека и его психофизиологию. Об этом сообщил News.ru.

Существующие полиграфы используют физиологические параметры для получения данных. Однако не всегда полученная информация является достоверной.

«Несмотря на постоянную потребность в установлении объективной истины, на настоящий момент не существует надежного способа реализации указанной функции при обработке речи», — рассказали эксперты ФСО.

По их словам, новый метод позволит учитывать параметры невербального поведения человека. Таким образом повысится точность работы, а также оперативность.

Специалисты смогут оценивать правдивость информации с помощью показателей высоты голоса, темпа речи и произношения. Кроме того, новый детектор лжи будет анализировать паузы при ответе на вопрос, частоту дыхания, оговорки и другие особенности речи человека.

Технологию уже протестировали, конечную информацию удалось получить всего за три-четыре минуты.