Представлен первый британский водородный поезд

На выставке Rail Live был представлен прототип первого британского водородного поезда. Возможно, водородный поезд начнет использоваться на железных дорогах Великобритании уже в этом году.

Прототип водородного поезда HydroFlex, представленный на выставке Rail Live 2019, был создан специалистами из Бирмингемского железнодорожного исследовательского центра и компании Porterbrook. HydroFlex, как передает IEEE Spectrum, представляет собой модифицированный электропоезд класса 319; прототип является гибридным поездом — он может работать и на электричестве от электросети (получая электричество по проводам или через контактный рельс), и на водородном топливном элементе. Последний установлен в одном из четырех вагонов HydroFlex (вагон оборудован 100-киловаттнтой топливной ячейкой, литий-ионными аккумуляторами и 20 килограммами сжатого водорода).

На данный момент HydroFlex был испытан специалистами только на железнодорожном испытательном полигоне — в Уорикшире. Впрочем, уже в этом году, как предполагается, поезд могут начать тестировать и на основной британской железнодорожной сети, при поддержке Министерства Транспорта

Напомним, первый водородный поезд был запущен в работу в сентябре прошлого года в Германии — его запустила европейская железнодорожная компания Alstom.