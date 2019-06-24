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Представлен первый британский водородный поезд 

Популярная механика + ещё 1 2 часа назад
Фото: Популярная механика
На выставке Rail Live был представлен прототип первого британского водородного поезда. Возможно, водородный поезд начнет использоваться на железных дорогах Великобритании уже в этом году.
Прототип водородного поезда HydroFlex, представленный на выставке Rail Live 2019, был создан специалистами из Бирмингемского железнодорожного исследовательского центра и компании Porterbrook. HydroFlex, как передает IEEE Spectrum, представляет собой модифицированный электропоезд класса 319; прототип является гибридным поездом — он может работать и на электричестве от электросети (получая электричество по проводам или через контактный рельс), и на водородном топливном элементе. Последний установлен в одном из четырех вагонов HydroFlex (вагон оборудован 100-киловаттнтой топливной ячейкой, литий-ионными аккумуляторами и 20 килограммами сжатого водорода).
На данный момент HydroFlex был испытан специалистами только на железнодорожном испытательном полигоне — в Уорикшире. Впрочем, уже в этом году, как предполагается, поезд могут начать тестировать и на основной британской железнодорожной сети, при поддержке Министерства Транспорта.
Напомним, первый водородный поезд был запущен в работу в сентябре прошлого года в Германии — его запустила европейская железнодорожная компания Alstom.
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Наука и техника , Технологии , Минтранс РФ , Великобритания
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