Корабль «Союз МС-11» с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-11" с россиянином Олегом Кононенко , канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн , проработавшими на МКС семь месяцев, отстыковался от станции, передает корреспондент РИА Новости из российского центра управления полетами, где ведется прямая трансляция.

Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в 04.55 мск планируется включение двигателя корабля для торможения и схода с орбиты. В 05.22 мск намечается разделение "Союза МС-11" на три отсека: бытовой и приборно-агрегатный впоследствии сгорят в атмосфере, а спускаемый аппарат с экипажем войдет в атмосферу в 05.25 мск.

В 05.33 мск у спускаемого аппарата должен раскрыться парашют. В 05.49 мск планируется приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прилетели на МКС в декабре 2018 года. Во время их полета на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon. Были выполнены пять выходов в открытый космос: два по российской программе и три — по американской. С борта МКС с помощью манипулятора запускались малые спутники, а с использованием двигателей грузовых кораблей "Прогресс" поднималась орбита станции.