Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь?

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете. Какие еще находки были сделаны за годы поисков, рассказывает «Газета.Ru».

Марсоход NASA Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, сообщает The New York Times. Официального объявления от NASA пока что не было. Обращает на себя внимание тот факт, что обычно о подобных открытиях сообщает NASA или ученые в публикации журнале. В этот же раз утечка произошла в СМИ.

Открытие было сделано во время измерений уровней метана на поверхности Марса.

Curiosity «унюхал» 21 частицу метана на миллиард, в три раза больше, чем в 2013 году.

Это не первый случай, когда исследователи обнаружили следы метана на Марсе, но на данный момент он был обнаружен в самой высокой концентрации.

Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле — он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты. Новый анализ Curiosity проведет уже в понедельник.

Более того, подобная находка может свидетельствовать о том, что жизнь на Марсе, благодаря которой образовался метан, может присутствовать на планете прямо сейчас — если бы метан образовался давно, то уже распался бы на составные элементы. Руководители миссии на Земле запросили дополнительные данные, чтобы свериться и выяснить, действительно ли зафиксированы такие высокие концентрации.

Однако метан может вырабатываться и без живых организмов.

Не исключено, что он попал в атмосферу из подземных залежей через небольшие трещины в земле.

В апреле 2019 года аппарат Trace Gas Orbiter проводил аналогичные замеры, но концентрация метана в кратере Гейл оказалась настолько мала, что предыдущие данные, показывавшие более высокие значения, ученые списали на ошибку в расчетах.

Однако отсутствие метана в атмосфере ставило вопрос о том, куда же тогда девается поглощаемый Марсом из межпланетной среды углерод. Это сотни тонн в год, и как минимум часть падающего на планету углерода должна была превращаться в метан. Кроме того, если метан обнаружен на поверхности, но не при дистанционном зондировании, это может свидетельствовать в пользу гипотезы о поступлении газа с небольшими локальными выбросами из грунта.

Марсоход Curiosity был доставлен на Марс 6 августа 2012 года.

Его задачей было выяснить, существовали ли на Марсе подходящие для жизни условия, собрать подробные данные о климате и геологии Марса и подготовиться к высадке на Марс человека.

С момента высадки Curiosity преодолел уже более 16 км и взобрался на 165 м по склону горы Эолида. Он обнаружил следы древнего ручья, определил минеральный состав марсианского грунта, впервые в истории пробурил поверхность Марса и добыл образцы твердого грунта.

Трехметровый марсоход весит 899 кг и передвигается со скоростью до 144 м/ч. Он оснащен камерами, набором инструментов дистанционного исследования, спектрометром, ковшом для забора грунта, комплектом метеорологического оборудования. Всего он обладает 10 научными приборами для исследования внешних условий на поверхности Марса и 17 цветными и черно-белыми камерами для навигации и съемок.

Также на борту был установлен российский нейтронный детектор ДАН («Динамическое альбедо нейтронов»). ДАН представляет собой нейтронный «щуп» — генератор прибора облучает поверхность планеты нейтронами высоких энергий и по свойству потока вторичных нейтронов определяет содержание водорода, а значит, воды, а также гидратированных минералов. Зоны с большим количеством этих веществ представляют наибольший интерес для поиска следов жизни.

Уже в первые месяцы работы Curiosity обнаружил в кратере Гейла следы древнего озера, которое, по предположениям ученых, было пресноводным и содержало углерод, водород, кислород, азот и серу — ключевые химические элементы, необходимые для зарождения жизни.

Тем не менее следов самой жизни марсоход пока не нашел. В 2012–2013 годах Curiosity прилежно анализировал образцы грунта в поисках метана, который также мог указывать на существование жизни на Марсе, но безуспешно. Наконец в 2014 году он обнаружил присутствие метана в атмосфере планеты, а также органические молекулы в образцах скальных пород. Кроме того, были найдены окаменелости, схожие с теми, что формируют земные микробы на мелководьях озер и рек. Однако эти находки все же не говорят о существовании жизни на Марсе напрямую.