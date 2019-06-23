SpaceX отправит в космос прах 152 человек

Отправкой останков в космос SpaceX сама не занимается, организацию берет на себя компания Celestis Memorial Spaceflights, пишет Business Insider. На орбиту отправляются небольшие стальные капсулы с прахом. Цена на отправку одной такой частицы на запланированный на понедельник запуск стартовала от $4 995. Резервирование мест закончилось 31 января 2018-го.

Тех людей, прах которых отправляется в космос, Celestis называет «почетными участниками». Среди тех, чей прах полетит завтра, астронавт Уильям Пог, ученые и сотрудники NASA , правозащитники и члены благотворительных организаций.

Капсулы приклеивают друг к другу и к металлическому ящику, который потом закрепляют его на одном из спутников. В этот раз Celestis купила место на аппарате Orbital Test Bed, который разработала компания General Atomics. Не все капсулы одинаковы по размеру: семья участника может выбрать массу от 1 до 7 грамм. На капсулы наносят гравировкой цитаты и изречения.

Прах отправится в космос не в первый раз: на сайте Celestis указаны 15 реализованных запусков, первый датирован 1997 годом. Есть у компании и опыт сотрудничества со SpaceX: в 2012 году во время первого в мире коммерческого запуска к МКС на ракете Falcon 9 на орбиту доставили сразу 320 капсул. Восемь ракет с капсулами совершили суборбитальный полет, шесть вышли на орбиту. Одну капсулу доставили на Луну: в 1998 году на спутник Земли отправился прах геолога Юджина Шумейкера.

Запланированный на 24 июня третий пуск тяжелейшей ракеты-носителя Falcon Heavy основатель SpaceX Илон Маск назвал «самым сложным за всю историю» компании. Business Insider пишет, что всему виной большой вес груза: несколько аппаратов надо доставить на разные орбиты. Среди устройств — новые атомные часы от НАСА и экспериментальный солнечный парус LightSail.

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