Полеты астронавтов США оказались под угрозой

Хакеры похитили у НАСА данные о миссиях на Марс

Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства ( НАСА ) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе. Это произошло 18 апреля прошлого года. Об инциденте стало известно из доклада Главного аудиторского управления НАСА, обнародованного на этой неделе, сообщает techannels.com.

Хакеры использовали одноплатный компьютер компактного размера Raspberry Pi. Утверждается, что устройство получило доступ к системе, воспользовавшись уязвимостью в системе безопасности компании Jet Propulsion Laboratory (JPL) без какого-либо разрешения и без необходимых проверок безопасности. В отчете говорится, что хакеры украли приблизительно 500 мегабайт информации из 23 папок, две из которых содержат информацию о назначении научной лаборатории Bilim Mars.

Миссия Mars Science Lab является частью программы, которая контролирует космический аппарат Curiosity на Марсе.

Хакеры также проникли в спутниковую сеть НАСА. Основная роль подразделения JPL НАСА заключается в создании роботов, которые могут работать на других планетах и контролировать спутники на орбите планет в нашей солнечной системе.

Кроме того, JPL контролирует программу НАСА под названием Deep Space Network (DSN). С помощью DSN НАСА собирает информацию с активных космических аппаратов и отправляет им данные.

Основная роль подразделения JPL НАСА заключается в создании роботов, которые могут работать на других планетах, таких как Curiosity, и создавать спутники на орбите планет в нашей солнечной системе.

Кроме того, JPL контролирует программу НАСА под названием Deep Space Network (DSN). С помощью DSN НАСА собирает информацию с активных космических аппаратов и отправляет им данные. Поэтому сейчас возникли опасения, что хакеры могли получить возможность перехватывать сигналы центра управления и манипулировать космическими полетами.