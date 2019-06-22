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«Роскосмос» не смог улететь «на авось» 

Lenta.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Решение о переносе пуска российско-германской обсерватории «Спектр-РГ» объясняется необходимостью прервать тенденцию аварийности в российской космической отрасли, передает ТАСС со ссылкой заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
«Лететь "на авось" … Наверное, раньше такие решения могли приниматься, но только не сейчас. Мы не можем сохранять тенденцию аварийности. У нас с 2006 года все годы аварийные. Поэтому было принято решение перенести. Я, безусловно, с уважением отнесся к этому решению», — сказал Рогозин.
Топ-менеджер добавил, что дал команду тщательно все проверить, и подтвердил, что в случае аппарата «Спектр-РГ» замечания касались работы электросистемы обсерватории.
22 июня источник РИА Новости заявил, что перенос старта данного космического аппарата вызван «человеческим фактором».
Утром 21 июня «Роскосмос» объявил о переносе намеченного на этот же день запуска «Спектр-РГ» из-за «выявленного замечания». Согласно источникам РИА Новости, причиной сдвига старта стала разряженная батарея электросистемы космического аппарата, зарядка которой может потребовать снятие ракеты «Протон-М» со стартового комплекса и ее транспортировку в монтажно-испытательный корпус. Впоследствии «Роскосмос» подтвердил эту информацию.
В настоящее время пуск «Спектр-РГ» запланирован на 12 июля.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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