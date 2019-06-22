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Запущенный в мае спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Навигационный космический аппарат "Глонасс-М", выведенный на орбиту в конце мая, начал работать по целевому назначению, сообщил в субботу информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.
ЦНИИмаш — головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС и спутников научно-прикладного назначения.
На сайте центра отмечается, что спутник "Глонасс-М" с системным номером 758 введен в эксплуатацию 22 июня.
Он сменил аппарат с номером 723, который был запущен в 2007 году и проработал в 1,5 раза больше гарантийного ресурса. 19 июня спутник был переведен в орбитальный резерв.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве и один — на этапе летных испытаний. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.
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Наука и техника , Технологии , Роскосмос , ЦНИИМАШ
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