Запущенный в мае спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию

Навигационный космический аппарат "Глонасс-М", выведенный на орбиту в конце мая, начал работать по целевому назначению, сообщил в субботу информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш

ЦНИИмаш — головной научный институт Роскосмоса , в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС и спутников научно-прикладного назначения.

На сайте центра отмечается, что спутник "Глонасс-М" с системным номером 758 введен в эксплуатацию 22 июня.

Он сменил аппарат с номером 723, который был запущен в 2007 году и проработал в 1,5 раза больше гарантийного ресурса. 19 июня спутник был переведен в орбитальный резерв.

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве и один — на этапе летных испытаний. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.