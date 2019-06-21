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«Роскосмос» перенес запуск космической обсерватории 

Rambler News Service + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Роскосмос» перенес запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на 12 июля, сообщает ТАСС.
«Было принято решение осуществить запуск космического аппарата в предусмотренное документацией второе плановое окно, которое начинается 12 июля», — заявил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.
Он отметил, что причиной переноса стали неполадки в работе химического источника тока «Спектра-РГ». По его словам перенос запуска космической обсерватории никак не скажется на выполнение им научных задач.
Ранее в компании сообщили, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» перенесен из-за выявленного замечания. Ее должны были запустить сегодня на космодроме Байконур в 15:17:14 мск.
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» — международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Аппарат построен в НПО им. С. А. Лавочкина, он включает в себя два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
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Наука и техника , Технологии , Михаил Хайлов , Роскосмос , РАН , НПО им. С.А. Лавочкина , ИТАР-ТАСС
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