«Роскосмос» перенес запуск космической обсерватории

«Роскосмос» перенес запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на 12 июля, сообщает ТАСС.

«Было принято решение осуществить запуск космического аппарата в предусмотренное документацией второе плановое окно, которое начинается 12 июля», — заявил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов

Он отметил, что причиной переноса стали неполадки в работе химического источника тока «Спектра-РГ». По его словам перенос запуска космической обсерватории никак не скажется на выполнение им научных задач.

Ранее в компании сообщили, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» перенесен из-за выявленного замечания. Ее должны были запустить сегодня на космодроме Байконур в 15:17:14 мск.