Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В NASA заканчивают сборку нового марсохода 

ТАСС 1 час назад
Фото: NASA/JPL/Cornell
Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершили монтаж подвески и шести колес на новом марсоходе Mars 2020 Rover, который планируется десантировать на поверхность Марса зимой 2021 года. Об этом сообщила в четверг Лаборатория реактивного движения (ЛРД) в Пасадине (штат Калифорния), где проводятся все работы.
"Вот теперь это настоящий марсоход", — отметил один из руководителей программы создания Mars 2020 в ЛРД Дэвид Грюел. "Он с подвесной системой не только выглядит как настоящий марсоход, но и готов для интеграции с важнейшими составляющими, если смотреть в зеркало заднего вида", — продолжал он, добавив, что у шестиколесной научной лаборатории не предусмотрено зеркал заднего вида.
Как информировала ЛРД, каждое колесо диаметром 52,5 см изготовлено из алюминия и насчитывает 48 грунтозацепов для увеличения проходимости. Штанги и рычаги подвесной системы для большей прочности выполнены из титана. Каждое колесо снабжено мотором, передняя и последняя пары снабжены рулевой системой для того, чтобы Mars 2020 мог совершать оборот на 360 градусов, не сдвигаясь с места.
Марсоход рассчитан на движение по поверхности с наклоном до 45 градусов. Специалисты NASA, однако, будут подбирать маршрут таким образом, чтобы данный показатель не превышал 30 градусов. В ближайшие недели в ЛРД займутся установкой механической руки-манипулятора, мачты с камерой и системы забора образцов грунта.
Марсоход достигает в длину примерно 3 м без учета руки-манипулятора, его ширина — 2,7 м, а высота — 2,2 м. Масса аппарата составляет 1050 кг. Для запуска Mars 2020 с космодрома на мысе Канаверал в июле 2020 года планируется использовать ракету-носитель Atlas V.
Посадку аппарата на Марсе предполагается осуществить 18 феврале 2021 года в кратере Джезеро диаметром 45 км. Он находится в западной части Равнины Исиды, севернее марсианского экватора. Одна из главных задач марсохода — поиск следов жизни на Марсе, исследование геологического строения Марса и состава его атмосферы.
ТАСС: последние новости
Космическую обсерваторию "Спектр-РГ" запустят на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур Запуск ракеты "Протон-М" отложили из-за выявленного замечания На Филиппинах обнаружили новый вид моллюсков, поедающих камни
Комментарии
Наука и техника , Технологии , NASA , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза190
Россиянка зарезала любовника во время шинковки капусты3
Пока вы спали: самый опасный вид рака в России8
Уволенный сотрудник расстрелял коллег в Москве33
Массовая драка произошла на российском пляже44
Видео
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
01:32
Путин ответил на критику «Единой России»
Политика В мире
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
02:39
Журналист лишился глаза на митинге в Грузии
Происшествия В мире
00:26
«Происки Кремля»: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире Политика
02:02
Американских сенаторов посвятили в тайну НЛО
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение