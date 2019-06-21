У колец Урана определили температуру и плотность

Исследователи из США Великобритании на основе снимков телескопов ALMA и VLT исследовали кольца Урана, рассчитали их температуру и плотность. Результаты исследования были опубликованы в Astronomical Journal.

«Кольца Урана отличаются от основного кольца Сатурна тем, что в оптическом и инфракрасном диапазонах их альбедо (диффузная отражательная способность, — прим. Indicator.Ru) не превышает 2%. Они действительно темные, как уголь. Они также гораздо уже колец Сатурна. Самое широкое, эпсилонное кольцо, имеет ширину от 20 до 100 километров, тогда как ширина колец Сатурна составляет от 100 до десятков тысяч километров», — отметил один из соавторов статьи, аспирант Калифорнийского университета в Беркли Эдвард Молтер.

Кольца Урана — седьмой планеты Солнечной системы и ледяного гиганта — невидимы для всех, кроме самых больших телескопов. Именно поэтому они первые были обнаружены только в 1977 году и заняли промежуточное по сложности положение между системой колец Сатурна и простыми системами колец Юпитера и Нептуна. Космический аппарат NASA Voyager 2, пролетая над планетой в 1986 году, зафиксировал отсутствие частиц пыли в главных кольцах. Возраст 13 колец диаметром от 20 сантиметров до 20 метров оценили в 600 миллионов лет, химически они оказалис водяным льдом с включениями органики. Однако температуру колец до сих пор установить не удавалось.

Новые изображения, сделанные при помощи телескопов Atacama Large Millimeter Array (ALMA) и Very Large Telescope (VLT) в Чили, позволили команде астрономов исправить это упущение. Средняя температура оказалсь равной 77 градусов выше абсолютного ноля, или -196,15 °C, что выше, чем ожидалось для быстро вращающихся кольцевых частиц. Полученные данные говорят в пользу модели, в которой скорость вращения колец мала.

Наблюдения также подтвердили, что самое яркое и плотное кольцо Урана — эпсилон-кольцо — отличается от всех известных кольцевых систем Солнечной системы. Оно почти совсем не содержит пыли и состоит из камней диаметром от мячика для гольфа и выше. Для сравнения, кольца Юпитера содержат в основном частицы микронного размера. Уран тоже имеет кольца из широких слоев пыли, однако они расположены между главными узкими кольцами.