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Стало известно, почему перенесли запуск телескопа «Спектр-РГ» 

Мир24 + ещё 3 31 минуту назад
Фото: NASA / Автор не известен
Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесли на июль из-за «человеческого фактора». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Во время подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» была обнаружена проблема с одним из разовых химических источников тока. Из-за ошибки в циклограмме он включился на двое суток раньше срока и разрядился. Теперь источник необходимо заменить, поскольку перезарядить его нельзя. Сделать это на стартовом комплексе невозможно. Теперь запуск «Спектр-РГ» запланирован на 12 июля. Пуск должен был состояться в пятницу, 21 июня, в 15:17 мск.
Российско-немецкая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» должна была начать полет к точке Лагранжа L2, где сила притяжения Земли уравновешивается с гравитационным влиянием Солнца. Главная миссия аппарата — исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание «карты» видимой Вселенной со всеми достаточно крупными скоплениями галактик.
Ранее сообщалось, что ученые NASA с помощью космического телескопа Hubble сфотографировали необычную крохотную галактику под названием ESO 495-21 в созвездии Компас. Она расположена в 30 миллионах световых лет от Земли. Специалисты NASA предполагают, что в ядре ESO 495−21 находится черная дыра, которая в миллион раз массивней Солнца. Ее изучение может дать подтверждение гипотезе, что сначала во Вселенной появились черные дыры, и только потом вокруг них начали образовываться галактики.
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Наука и техника , NASA , РИА Новости
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