Стало известно, почему перенесли запуск телескопа «Спектр-РГ»

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесли на июль из-за «человеческого фактора». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Во время подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» была обнаружена проблема с одним из разовых химических источников тока. Из-за ошибки в циклограмме он включился на двое суток раньше срока и разрядился. Теперь источник необходимо заменить, поскольку перезарядить его нельзя. Сделать это на стартовом комплексе невозможно. Теперь запуск «Спектр-РГ» запланирован на 12 июля. Пуск должен был состояться в пятницу, 21 июня, в 15:17 мск.

Российско-немецкая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» должна была начать полет к точке Лагранжа L2, где сила притяжения Земли уравновешивается с гравитационным влиянием Солнца. Главная миссия аппарата — исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание «карты» видимой Вселенной со всеми достаточно крупными скоплениями галактик.