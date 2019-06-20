Древние кельты оказались любителями пива и меда

К такому выводу пришли археологи, изучившие черепки глиняной посуды из археологического комплекса Викс в Бургундии. Хотя эта местность впоследствии прославилась виноделием, в V-VII веках до н.э., когда жившие там люди оставили нам изучаемые ныне черепки, винограда там еще не было, по крайней мере — в заметных количествах.

Ученые отобрали для исследования 99 черепков из музея Châtillonnais—Trésor de Vix (Châtillon-sur-Seine, Burgundy, France). В 19 из них были опознаны черепки амфор греческого происхождения, вероятно — привезенных из греческих колоний на Лазурном берегу. Все остальное было продукцией местных гончаров.

Черепки были привязаны к месту находки, что позволяло уверенно заключить, кто пользовался этими сосудами 2500 лет назад: аристократия или местные бедняки. Их дома значительно отличались по конструкции и утвари, что и делает возможными подобные выводы.

Непосредственно исследование состояло в том, что черепки были исследованы с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии — эти методики позволяют обнаружить следы веществ, которые когда-то хранились в сосудах. Затем археологи сравнили, какие вещества в каких сосудах встречаются.

Выяснилось, что галльские простолюдины вино почти не пили — на остатках их кувшинов винная кислота встречается в единичных случаях. Зато в них много следов проса. Может быть люди пили какой-то напиток из него, а может просто хранили крупу в недоступном для мышей месте. Греческие амфоры встречаются почти исключительно в богатых домах. Во всех случаях там когда-то хранилось вино, а, кроме того (впоследствии) — пиво. Этот напиток уважали и простолюдины.

В бедняцких кувшинах в 30% случаев обнаружены следы животных жиров. Видимо, там хранилось молоко или какие-то продукты на его основе.

Наконец, древние кельты явно любили мед. Следы пчелиного воска обнаружены на 50% черепков. Пока не ясно, был ли этот мед изъят в лесу у диких пчел, или у галлов уже в те времена были свои пасеки. Его количество косвенно подтверждает вторую версию, но прямых свидетельств этого пока нет.