Microsoft и Kano разработали планшет-конструктор для детей

Образовательный стартап Kano совместно с Microsoft представили гибридный планшет Kano PC с сенсорным экраном. Новинка выполнена в виде конструктора для самостоятельной сборки и позволяет легко собрать из модульных компонентов готовое устройство.

В качестве операционной системы используется Windows 10 S. Kano PC оснащён 11,6-дюймовым экраном и клавиатурой-чехлом. Задняя панель прозрачная. Внутри установлен процессор Intel Atom x5-Z8350 с четырьмя ядрами, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти плюс слот для карт памяти microSD.

Есть адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, разъём HDMI, а также 3,5 мм порт для наушников. Из программного обеспечения есть образовательное издание Minecraft и стандартные приложения Microsoft, в том числе Paint 3D и Microsoft Teams.

Стоимость новинки составляет 300 долларов. С 21 октября Kano PC появится в продаже в США, Канаде и Великобритании.