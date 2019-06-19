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Ученые предложили новые варианты таблицы Менделеева — они странные 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Периодическая таблица — это очень удобный способ каталогизации Вселенной, разбиения ее на элементы и организации их в красивые, аккуратные системы. Однако это далеко не единственный способ упорядочить элементы и, возможно, даже далеко не самый лучший, хоть мы и привыкли к нему с детства.
В Сети периодически появляются попытки редизайна и обновления периодической таблицы Менделеева. Чаще всего дизайнеры пытаются перейти от строгих прямоугольников и квадратов к плавным, органическим формам, таким как спирали, перекрученные ленты и даже трехмерное подобие цветка.
Однако математики из Института Макса Планка в своей новой работе опираются не на дизайн, а на научно выверенную функциональность. Они уверены, что периодическая таблица может быть адаптирована несколькими разными способами, каждый из которых предоставит ученым множество интерпретаций классификации элементов. При этом не будет «правильных» и «неправильных» способов организации — только те, которые больше подходят для решения конкретных задач.
Популярная механика
На этом изображении математики продемонстрировали один из таких примеров. Для удобства отображения (особенно на экране мобильных телефонов) мы повернули ее на 90 градусов — в оригинале это очень широкая картинка.
Оригинальная таблица была разработана Дмитрием Менделеевым ровно 150 лет тому назад, в 1869 году. Изначально в ней было всего 63 элемента, а сейчас их число достигло уже 118 (есть еще 8, но они пока что существуют только в виде гипотетического концепта). Изначально элементы были отсортированы по атомному номеру, то есть по числу протонов внутри ядра. Кроме того, элементы в одном столбце элементы имеют одинаковое количество электронов на внешней оболочке.
Однако реальность не всегда вписывается в удобные для нас рамки. К примеру, ученые до сих пор спорят, куда отнести лантан и актиний. Однако вариант с гиперграфами допускает более гибкие конфигурации. В рамках одной группы можно скомпоновать элементы по растворимости в воде или по типам геологических отложений, в которых они встречаются.
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Наука и техника , Наука , Дмитрий Менделеев
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