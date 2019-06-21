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Россия начинает новую программу космических исследований 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
В пятницу, 21 июня, Россия запустит в космос новую астрофизическую обсерваторию "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ"), которая должна ответить на вопросы о роли темной материи и энергии в эволюции Вселенной, а также найти объекты неизвестной природы.
Проект "Спектр-РГ" зародился еще в Советском Союзе в конце 1987 года, когда Академия наук СССР выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр". Первый запуск планировался на 1993 год, но реализации проекта помешал развал страны, напоминает РИА Новости.
Планируется, что новая космическая обсерватория обнаружит около 100 тысяч массивных скоплений галактик, около трех миллионов сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик, сотен тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и много других объектов, в том числе, неизвестной природы, проведет детальное исследование свойств горячей межзвездной и межгалактической плазмы.
В качестве ракеты-носителя будет использована ракета "Протон-М", пуск которой будет произведен с космодрома Байконур". с космодрома Байконур в 15:17 по московскому времени. Планируется, что "Спектр-РГ" достигнет точки назначения примерно через три месяца. Миссия космической обсерватории рассчитана на 6,5 лет.
Основной инструмент космической обсерватории — немецкий рентгеновский телескоп eROSITA, состоящий из семи одинаковых зеркальных модулей. Российский телескоп ART-XC дополняет немецкий прибор в более жестком диапазоне энергий, что даст дополнительное преимущество с точки зрения повышения надежности научных результатов.
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Наука и техника , РАН , РИА Новости
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