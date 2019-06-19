Космонавты отказались сдавать сперму на МКС

На российском сегменте МКС не удается организовать «такую рутинную процедуру как сдачу космонавтами спермограммы» из-за нежелания космонавтов сдавать биоматериал, сообщила заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

Она рассказала, что процедуру не получается «провести через Координационный научно-технический совет», так как возникают «препятствия морально-психологического и этического характера». По словам Огневой, «желающих среди космонавтов не находится», подобные предложения вызывают у них «улыбку и неприятие».

В результате российские ученые не могут провести эксперимент по исследованию сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета, передает РИА «Новости».

Огнева также заявила, что у нее нет информации об опытах по зачатию ребенка в космосе: «У российских и советских специалистов такой возможности, по всей видимости, не было. А американские специалисты очень осторожны и вряд ли попытались бы организовать такую „разведку боем“.

Она также сообщила, что не проводились и опыты по искусственному оплодотворению человеческих яйцеклеток в космосе.