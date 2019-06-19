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Мухи мутировали в космосе, заявила ученый 

РИА Новости + ещё 8 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Мухи дрозофилы, отправленные в космос на биоспутнике "Фотон-М" в 2014 году, мутировали во время полета, адаптировавшись к невесомости, а во время повторного полета в космос ген "включился" и насекомые начали активно размножаться, сообщила в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
"В 2014 году на биоспутнике "Фотон-М" мы отправили в космос мух дрозофил. Полет длился 45 суток. Во время эксперимента было получено три последовательных поколения насекомых. По возвращении на Землю мы поделили поколение мух на две группы: одну оставили в лаборатории, а другую через 20 суток после посадки снова отправили в космос — на этот раз на МКС (Международную космическую станцию — ред.). Выяснилось, что вернувшиеся в космос мухи размножались в условиях невесомости гораздо продуктивнее, чем их собратья, оставшиеся на Земле. Скажу сразу, таких результатов мы не ожидали", — сказала она.
По словам Огневой, результат был обнаружен совершенно случайно в рамках других исследований. Опыт планируется повторить.
"Мы планируем внести повторение эксперимента с мухами в научную программу биоспутника "Бион-М", запуск которого намечен на 2023 год. До тех пор собираемся провести с ними же серию экспериментов на МКС", — сказала ученый.
Также, по ее словам, на "Бионе" запланирован эксперимент по сперматогенезу у мышей.
"Длительность эксперимента практически полностью соответствует длительности этого процесса, то есть полного обновления сперматозоидов", — сообщила Огнева.
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Наука и техника , РАН , РИА Новости
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