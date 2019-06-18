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Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку 

Lenta.ru + ещё 10 15 часов назад
Фото: @h0x0d
Корпорация Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить новую клавишу. Об этом пишет The Verge со ссылкой на сообщение пользователя Twitter под ником WalkingCat.
Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win. Обычно на полноразмерных клавиатурах там находится кнопка вызова контекстного меню.
WalkingCat обнаружил опрос, в котором Microsoft предлагает оценить удобство использования новой клавиши. В нем всего шесть вопросов, среди которых «Пробовали ли вы пользоваться кнопкой Office?» и «Пробовали ли вы новые сокращения с использованием кнопки Office?». Также пользователям предлагает оставить собственные пожелания по улучшению работы новой кнопки.
Текущая версия раскладки под названием Microsoft Natural. была представлена в 1994 году. Большинство клавиатур, которые не соответствуют данной раскладке (например, отсутствуют две клавиши Win или кнопка вызова меню) не проходит сертификацию Microsoft. Исключение составляли лишь ноутбуки, в которых кнопки могли менять местами или убирать.
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Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Microsoft
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