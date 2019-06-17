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Западные СМИ рассказали историю о «человеке-мотыльке» над Чернобылем 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Фото: © AFP 2019 / Sergei Supinsky
Западные СМИ сообщили о «летающем монстре», которого якобы видели жители Припяти и Чернобыля за несколько дней до аварии на ЧАЭС в 1986 году.
Свои догадки британские журналисты основывают на словах археолога Роберта Максвелла. Он дважды бывал в зоне отчуждения и говорил с бывшими работниками диспетчерской Чернобыльской атомной электростанции.
«Страшное существо поднялось над горизонтом Чернобыля и Припяти, отвратительный гуманоид с гигантскими крыльями, черным безголовым телом и красными светящимися глазами, сигнализирующий всем, кто смотрел на него, что они обречены», — приводит РИА «Новости» сообщение австралийского издания News Corp Australia.
В британской Daily Star сравнили существо с человеком-мотыльком. По их информации, он был похож на насекомое с телом человека.
Сериал «Чернобыль» вызвал поток «турсталкеров» в зону отчуждения
Интерес к аварии на Чернобыльской атомной электростанции возрос после показа сериала HBO «Чернобыль». Сериал получил высокие оценки зрителей и по рейтингам превзошел «Игру престолов». После выхода сериала значительно увеличилось количество туристов, пытающихся проникнуть в зону отчуждения.
Комментарии2
Наука и техника , Чернобыль
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