Западные СМИ рассказали историю о «человеке-мотыльке» над Чернобылем

Западные СМИ сообщили о «летающем монстре», которого якобы видели жители Припяти и Чернобыля за несколько дней до аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Свои догадки британские журналисты основывают на словах археолога Роберта Максвелла. Он дважды бывал в зоне отчуждения и говорил с бывшими работниками диспетчерской Чернобыльской атомной электростанции.

«Страшное существо поднялось над горизонтом Чернобыля и Припяти, отвратительный гуманоид с гигантскими крыльями, черным безголовым телом и красными светящимися глазами, сигнализирующий всем, кто смотрел на него, что они обречены», — приводит РИА «Новости» сообщение австралийского издания News Corp Australia.

В британской Daily Star сравнили существо с человеком-мотыльком. По их информации, он был похож на насекомое с телом человека.

Интерес к аварии на Чернобыльской атомной электростанции возрос после показа сериала HBO «Чернобыль». Сериал получил высокие оценки зрителей и по рейтингам превзошел «Игру престолов». После выхода сериала значительно увеличилось количество туристов, пытающихся проникнуть в зону отчуждения.