Xiaomi начала продавать телевизоры в России

Компания Xiaomi объявила о старте продаж в России собственных телевизоров. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Лента.ру».

Всего в России будет представлено три модели компании: Mi TV 4A с диагональю 32 дюйма, а также 4S на 43 и 55 дюймов. Первая модель имеет IPS-матрицу с разрешением 1366 на 768 точек, две другие — 4K с поддержкой HDR. Все три телевизора имеют поддержку DTS-HD и Dolby Audio, а также поставляются с операционной системой PatchWall от Xiaomi с предустановленными сервисами и российскими онлайн-кинотеатрами. Производитель обещает доступ пользователей к 700 тысячам часам контента.

Продажи телевизоров начнутся с 25 июня по цене в 12 тысяч рублей за Mi TV 4A, 23 тысячи за 4S с диагональю 43 дюйма и 34 тысячи с диагональю 55 дюймов.

Вместе с тем компания представила в России новые умные браслеты Mi Smart Band 4, наушники Mi True Wireless Earphones и смартфон Mi 9T. Band 4 получил цветной AMOLED-дисплей и способен работать от одного заряда до 20 дней. Продажи начнутся 9 июля по цене в три тысячи рублей. Наушники будут доступны 28 июня за шесть тысяч рублей.

Xiaomi Mi 9T — другое название недавно представленного «убийцы флагманов» Redmi K20. Он имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730, тройную основную камеру с разрешением основного сенсора 48 мегапикселей и безрамочный экран с выдвижной фронтальной камерой. Версия смартфона с 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти будет стоить 26 тысяч рублей, а с накопителем на 128 гигабайт — 29 тысяч. Продажи стартуют 28 июня.