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Ученые приблизились к созданию «шапки-невидимки» 

Российская Газета + ещё 2 54 минуты назад
Фото: iStock
Международная исследовательская группа, в составе которой были физики Университета ИТМО, открыла наночастицы, которые рассеивают свет только в боковом направлении. Это открытие позволит создавать принципиально новые системы управления светом, инновационные сенсоры или голограммы. И фактически открытые наночастицы объясняют, как могла бы работать, например, "шапка-невидимка".
Как сообщают в Университете ИТМО, ученые объединили эффекты Керкера и анти-Керкера. К ним часто обращаются в диэлектрической фотонике, но международная группа ученых впервые проанализировала поведение наночастиц при действии сразу двух эффектов. Это само по себе важное открытие, ведь впервые доказано, что эти эффекты могут возникать одновременно.
Суть эффекта Керкера в том, что свет рассеивается только вперед, по направлению от источника. При анти-эффекте, наоборот, свет рассеивается назад. Оказалось, что при при одновременном действии эффектов, свет рассеивается только вбок.
В ходе исследования ученые выяснили как ведут себя не только отдельные наночастицы, но и метаповерхности. Оказалось, что поверхность становится невидимой. Это происходит за счет того, что внешние поля частицы подавляют друг друга, а внутренне поле, наоборот, усиливается.
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Наука и техника , Технологии
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