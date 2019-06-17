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Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 51 минуту назад
Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало на своем сайте видео эксперимента, в рамках которого часть космического спутника расплавили в плазменной аэродинамической трубе.
Элементом для плавления выбрали штангу магнитной системы ориентации, которая является одним из самых плотных элементов спутника, передает РИА «Новости».
Авторы эксперимента планировали понять, как происходит сгорание спутников в атмосфере, чтобы в дальнейшем избежать рисков от падения обломков аппарата на Землю.
«В теории аппаратура, входящая в атмосферу, должна сгорать полностью. На практике некоторые части все же достигают Земли. Некоторые из них достаточно велики, чтобы причинить серьезный урон», — рассказали представители ЕКА.
Агентство в качестве примера привело ситуацию 1997 года, когда в Техасе всего в 50 метрах от одной из ферм упал 250-килограммовый топливный бак ступени ракеты.
В ЕКА добавили, что помимо магнитных штанг на Землю через атмосферу могут попасть и другие части спутников: оптические инструменты, баки, приводные механизмы и маховики гироскопов.
Ранее Аргентина предложила России сотрудничать в исследовании глубокого космоса.
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Наука и техника , Видео , Европейское космическое агентство , РИА Новости
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