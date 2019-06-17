Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало на своем сайте видео эксперимента, в рамках которого часть космического спутника расплавили в плазменной аэродинамической трубе.

Элементом для плавления выбрали штангу магнитной системы ориентации, которая является одним из самых плотных элементов спутника, передает РИА «Новости».

Авторы эксперимента планировали понять, как происходит сгорание спутников в атмосфере, чтобы в дальнейшем избежать рисков от падения обломков аппарата на Землю.

«В теории аппаратура, входящая в атмосферу, должна сгорать полностью. На практике некоторые части все же достигают Земли. Некоторые из них достаточно велики, чтобы причинить серьезный урон», — рассказали представители ЕКА.

Агентство в качестве примера привело ситуацию 1997 года, когда в Техасе всего в 50 метрах от одной из ферм упал 250-килограммовый топливный бак ступени ракеты.

В ЕКА добавили, что помимо магнитных штанг на Землю через атмосферу могут попасть и другие части спутников: оптические инструменты, баки, приводные механизмы и маховики гироскопов.

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