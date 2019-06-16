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Ученые создали искусственный интеллект, понимающий младенцев 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Ученые из США из университета Северного Иллинойса в Де-Калбе создали искусственный интеллект, который способен расшифровать крики и плач младенцев и определить, чего хочет ребенок.
Доктор философии, кандидат наук в области электротехники Личуань Лю рассказала, что при создании искусственного интеллекта команда специалистов основывалась на теории многих врачей-педиатров и родителей, которые утверждают, что характер плача малыша видоизменяется в зависимости от того, чего именно ему хочется в данную минуту.
Ученые предположили, что плач и крики малышей подчиняются тем же правилам распознавания, что и членораздельная речь. Они применили методики по «расшифровке» наборов конкретных звуков и создали на ее основе аналог, который переводит «язык младенцев», сообщается в научном журнале Journal of Automatica Sinica.
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Наука и техника , Наука , Технологии , США
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