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Ученый: астероиды Земле пока не угрожают 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Иллюстрация NASA
Старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков рассказал, что в ближайшие годы известные околоземные астероиды не представляют угрозы для Земли — опасности их столкновения с планетой нет.
Ученый пояснил, что орбиты почти всех крупных околоземных астероидов размером от одного километра и более, столкновение каждого из которых с Землей может привести к катастрофическим последствиям, известны, и в ближайшие годы жителям нашей планеты ничего не грозит.
Также, по словам Сергея Нароенкова, Земле не угрожают астероиды размером около 140 метров, передает ТАСС. Орбиты таких объектов уже просчитаны на будущие 100-150 лет, и пока столкновений не предвидится. Ученый отметил, что орбиты всех обнаруженных астероидов, — сейчас известно о порядка 18 тысяч таких объектов, — определены, и по данным расчетов, их столкновение с Землей не прогнозируется.
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Наука и техника , РАН , ИТАР-ТАСС
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